Liga de Quito se quedó con los pasajes comprados de Brian Montenegro

Empezar todo de nuevo. Así fue como definió Santiago Jácome, gerente deportivo de Liga de Quito, la búsqueda de un reemplazo para Hernán Barcos.

El club tenía cerrado el fichaje con el paraguayo Brian Montenegro hasta las 20:00 del lunes 16 de julio, pero una mejor oferta del club Talleres de Cordoba de Argentina hizo que el atacante de 26 años cambie de decisión.



El equipo se quedó con los pasajes comprados. El paraguayo debía llegar al país este miércoles 17 de julio a las 13:00, pero todo cambió la noche anterior.



“Anoche nos enteramos que no venía Montenegro y está mañana nos pusimos a buscar reemplazos. No es que Liga tenga siempre un plan b. Nos toca empezar de nuevo y es complicado cuando tenias un fichaje casi cerrado”, dijo Jácome.



El gerente de LDU aseguró que la prioridad será contratar el reemplazo de Barcos y todos los esfuerzos dirigenciales estarán enfocados en esto. Además se habló con el entrenador Pablo Repetto, quien descartó que se contrate algún jugador nacional.



“Por lo que hizo el equipo en la primera etapa no creo que se deba mover el equipo. Salvo el caso del reemplazo de Barcos, que nos hemos puesto como prioridad”, dijo el dirigente.



Otra de las preocupaciones de Liga es el calendario apretado que tendrá el equipo. El sábado 21 jugarán ante Delfín en Manta y el domingo viajarán a Brasil para jugar el partido de ida ante Vasco da Gama, correspondiente a la Copa Sudamericana.