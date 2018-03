Aucas gana 1-0 de visitante ante Liga de Quito durante el segundo tiempo

Aucas gana con marcador de 1-0 el partido de visitante ante Liga de Quito, durante el segundo tiempo. El superclásico capitalino se juega desde el mediodía en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los primeros minutos del cotejo transcurrieron con calma, con ambos equipos llevando a cabo un reconocimiento previo de la cancha. En el minuto 5, Aucas hizo su primera entrada. Un cabezazo de Luis Romero ingresó en la portería de Liga, pero el juez anuló el gol por posición adelantada.

Al minuto 10, llegó la primera acción de peligro por parte de Liga. Hernán Barcos pegó un remate que atajó el portero oriental Víctor Soto. Una segunda oportunidad para los universitarios llegó por parte de José Quintero, que pegó un bombazo, pero no logró ingresar el balón en la red rival.



Durante la primera mitad del encuentro, Aucas dominó más el balón. En el minuto 30, José Quintero protagonizó otra oportunidad para los albos. Sin embargo, no logró cabecear bien y la portería de Aucas no sufrió peligro. El primer tiempo culminó sin goles.



Durante el segundo tiempo, en el minuto 57, el Pirata Barcos recibió un centro dentro del área y dio un remate con la cabeza que ingreó en la red rival. Sin embargo, el juez de línea estableció que se encontraba en fuera de juego.



El primer gol del partido llegó en el minuto 64 gracias a Wagner Valencia, quien recibió el balón en el área y definió después de una frenética corrida en la que esquivó al defensa Edison Realpe.



