Liga y U. Católica son visitantes en el debut

La edición 59ª del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol se abre hoy con cinco de los seis partidos programados para la primera fecha.

El cotejo El Nacional - Independiente se postergó por la participación de ambos planteles en la Copa Libertadores de América 2017. La jornada de apertura incluye al Clan Juvenil, el conjunto de Sangolquí que se estrena en la división de élite tras lograr el ascenso desde la Serie B, en la temporada 2016.



El ‘Patrón’, como es conocido el club de Sangolquí, recibe a Liga de Quito (11:30) en el estadio General Rumiñahui. Para los locales el juego es especial. Juan Cevallos, presidente del Clan Juvenil, era seguidor del conjunto universitario hace varios años. “No puedo negarlo.



Acompañé a Liga en el Maracaná en la final de la Copa Libertadores, estuve en Quilmes en la Sudamericana, era hincha de Liga y por esas cosas del destino ahora al Clan Juvenil le toca debutar en la primera categoría ante el equipo del que yo era hincha”, admitió el dirigente deportivo.



Por ello, reconoció que él y sus familiares sienten algo de ansiedad antes del estreno del plantel en la élite del balompié local. “Estamos ansiosos. Queremos que todo salga bien”, expresó. Además, recalcó que espera una victoria de su club sobre los albos.



El Clan Juvenil será comandado por el entrenador ecuatoriano Juan Carlos Garay, quien fue ratificado para esta temporada tras obtener el ­paso a la Serie A. Garay pidió refuerzos y el club buscó a jugadores con trayectoria en la Serie A, aunque relegados a la suplencia en la campaña pasada. Así, al club llegaron nueve futbolistas.



Entre ellos, el delantero Narciso Mina, ex Barcelona, Liga de Quito y América de México. ‘Nacho’ Mina, precisamente, liderará el ataque del Clan, en el juego de hoy. La probable alineación del cuadro del Valle incluye a Wilmer Zumba; José Ramírez, Luis Checa, Efrén Proaño, Carlos Vayas; Johnny Baldeón, Henry León, Efrén Proaño, Carlos Quillupangui; Luis Congo y Mina.



La ‘U’, dirigida por el uruguayo Gustavo Munúa, pudiera presentar al equipo que disputó el primer tiempo del amistoso ante el Deportivo Cali, en la Noche Blanca. El plantel albo no contará con Fernando Guerrero (quien arrastra una suspensión del anterior torneo), Jonathan Betancourt y Hernán Barcos (no habilitados aún).



Así, el ‘11’ de los capitalinos incluiría a Daniel Viteri; José Quinteros, Norberto Araujo, Horacio Salaberry, Édison Vega; Jefferson Intriago, Fernando Hidalgo; Anderson Julio, Rubén Olivera, Felipe Rodríguez; y Juan Luis Anangonó. En otro cotejo, Universidad Católica visita a Emelec, en el estadio Modelo, desde las 17:00.



El técnico argentino Jorge Célico continúa al mando del plantel que solo contrató a tres jugadores para reforzar su plantilla. El campeón ecuatoriano, Barcelona, visita al Deportivo Cuenca, a las 11:30.



El cotejo se disputa en el Alejandro Serrano Aguilar. En el ‘Ídolo’ se espera la presencia de Damián Díaz, quien arrastraba molestias físicas.



Macará y Fuerza Amarilla juegan a las 12:00, en el Bellavista de Ambato. En tanto que Delfín es local ante River Ecuador, en el Jocay (15:00).