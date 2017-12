Con ovación para Barcos, Liga (Q) se clasificó con drama a Sudamericana

Técnico Universitario empató de manera dramática 3-3 ante Liga de Quito, en el partido de vuelta de la clasificación para la Copa Sudamericana, jugado este domingo 17 de diciembre del 2017, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El resultado ubica a Liga de Quito en Copa Sudamericana y deja fuera al equipo ambateño. Los goles los consiguieron José Francisco Cevallos (12', 50') y Hernán Barcos (16'), mientras que por el Rodillo descontó con triplete de Fabio Renato (60', 68' y 70').

Ante 16 030 aficionados (datos entregados por Liga), los albos salieron con actitud ofensiva y apenas a los dos minutos ya avisó Jhojan Julio con un remate que fue desviado, providencialmente, al tiro de esquina, por un defensa del 'Rodillo Rojo'.

José Cevallos anotó el primer gol de Liga en la repesca de la Sudamericana ante T. Universitario. Foto: Diego Pallero / ÚN

Liga comenzó a dominar las acciones ofensivas y se adueño de la pelota. Al minuto 12, luego de una jugada iniciada por Hernán Barcos, la pelota llegó a los pies de Cevallos quien remató fuerte para derrotar con pierna zurda al arquero Walter Chávez.



Al minuto 16, en medio del emotivo grito "No se va, no se va, Barcos no se va"; de miles de hinchas azucenas, llegó la respuesta del 'Pirata' con un golazo de cabeza.

Los siguientes minutos fueron emocionantes para la hinchada, que continuaba coreando el nombre del goleador albo. El mismo tuvo otra oportunidad, en el minuto 44, con un remate que salió desviado.



Técnico se acercó a la portería de Daniel Viteri, en el minuto 39, con un remate de Enson Rodríguez en la única jugada ofensiva del visitante.

Barcos no se va... Hernán Barcos recibió un regalo de parte de la barra organizada Muerte Blanca. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Hernán Barcos se paseo al final del partido por toda la general sur para saludar con los hinchas de Liga. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Hernán Barcos se paseo al final del partido por toda la general sur para saludar con los hinchas de Liga. Foto: Diego Pallero / ÚN Hernán Barcos recibió un regalo de parte de la barra organizada Muerte Blanca. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Hernán Barcos se paseo al final del partido por toda la general sur para saludar con los hinchas de Liga. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Hernán Barcos saluda con los hinchas de Liga de Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Hernán Barcos recibió un regalo de parte de la barra organizada Muerte Blanca. Foto: Diego Pallero / ÚN Hernán Barcos agradece a la Muerte Blanca por el regalo recibido. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO ver en pantalla completa

En el segundo tiempo se realizó la primera variante en los albos. Anderson Julio ingresó en reemplazo de José Quintero.



A los 50 minutos, tras un rebote en área rival, propiciado por el recién ingresado Julio, la pelota llegó a Cevallos quien no dudó en rematar fuerte para poner la tercera conquista, y la novena de esta temporada.



El gol del descuento llegó luego de una jugada con tres toques con Diego Armas, Enson Rodríguez y finalmente Fabio Renato quien puso la pelota en las redes al minuto 60.



El partido se complicó para Liga de Quito, al minuto 68, después que Renato aprovechara un error defensivo y de 'sombrerito' vulneró a Leonel Nazareno, quien minutos antes ingresó por Daviel Viteri. Extraoficialmente, el Mono habría jugado su último partido con el equipo albo.

Hernán Barcos convierte su gol número 23 con Liga de Quito sumando campeonato y repesca. Foto: Diego Pallero / ÚN

Al minuto 70, el brasileño-ecuatoriano se puso el equipo al hombro e instaló el drama en el estadio de Ponciano empatando el juego.



Los albos lucieron nerviosos y dejaron que el 'Rodillo' domine las acciones y se vaya con todo frente a un nervioso Nazareno. Liga pedía tiempo y rechazaba de manera desordenada la pelota ante un Técnico Universitario que presionó, en los minutos finales, con todos sus jugadores



En los descuentos, en medio del drama, un remate de Sherman Cárdenas se impactó en el vertical y posteriormente fue desviado por el defensa Carabalí.



Con esta jugada finalizó el cotejo y Liga de Quito es el cuarto equipo en jugar Sudamericana por Ecuador junto con Barcelona Sporting Club, El Nacional y Deportivo Cuenca.

Video: Daniel Costa

ALINEACIONES:



LIGA DE QUITO

TÉCNICO UNIVERSITARIO

​

25. Walter Chávez 2. Cristian Castro 15. Eder Moscoso 3. Charles Vélez 16. Fernando Mora 31. Willianson Córdova 5. Jacinto Hernández 7. Iván Zambrano 8. Diego Armas 10. Enson Rodríguez 9. Fabio Renato.

DT: Patricio Hurtado