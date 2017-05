Liga de Quito iguala 0-0 con Macará en en el estadio Casa Blanca de Ponceano

Liga de Quito empata con Macará en el estadio Casa Blanca, en el inicio del primer tiempo, en un horario pedido por el cuerpo técnico que encabeza Gustavo Munúa. Con la guía del uruguayo la 'U' solo ha conseguido 9 puntos en 11 cotejos.

Novenos en la clasificación del fútbol ecuatoriano, los albos saltaron a la cancha con la consigna de conseguir un triunfo que calme los ánimos en un equipo que cada vez siente más presión.



Liga no gana desde el 24 de febrero en la goleada 4-0 a River Ecuador en el estadio de Ponceano. Se trata de uno de los peores comienzos en la historia del club con solo esa victoria y seis empates en el campeonato.



Por ese motivo el técnico ya está cuestionado por una buena parte de la hinchada. Lo mismo refuerzos que todavía no marcan una clara diferencia como Rubén Olivera y Felipe Rodríguez.



Además, una de las principales inquietudes de la hinchada es que este equipo no ha podido sostener los resultados puesto que LDU estuvo adelante en cotejos que luego finalizaron en empate. Esto ocurrió ante Deportivo Cuenca, Independiente del Valle y El Nacional (ida y vuelta).



Ante el rival de esta noche, la ‘U’ cayó en los minutos finales del juego realizado en el Bellavista.