Liga de Quito es el mejor visitante en 19 fechas de Campeonato

Ansiedad. Esa es la palabra que utilizó Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, para evaluar el desempeño de sus jugadores en el encuentro ante Aucas, en la ‘Caldera’.

“Algunas decisiones (de los jugadores) no fueron las mejores. Creo que nos jugó la ansiedad por las ganas que teníamos de ganar”, recalcó el entrenador sobre la falta de contundencia de su equipo para llegar y anotar en el arco de los orientales, en el partido que terminó en un empate sin goles.

Con la igualdad, la ‘U’ sumó 42 puntos y se mantiene como líder. 19 de estos puntos los consiguió fuera de su casa, algo que lo convierte en el mejor visitante en lo que va de la Serie A. Suma seis victorias, un empate y tres derrotas en sus juegos de visita.



Evitar la desesperación por la necesidad de sumar triunfos puede ser determinante para los universitarios en la recta final del Campeonato. A falta de tres fechas, dependen de sí mismo para ganar la etapa por su condición de puntero.



El primero de la fase se clasificará para jugar la final en diciembre ante el vencedor de la segunda etapa. En caso de que un mismo club se imponga en las dos etapas no habrá necesidad de una final.



Además, el primero de esta etapa obtendrá un cupo para la Copa Libertadores del 2019.



Los próximos rivales de los azucenas serán Universidad Católica (de local), Guayaquil City (de visita) y Deportivo Cuenca (en casa).



El cotejo ante el ‘Trencito Azul’ está pactado para el lunes 2 de julio del 2018 en el Rodrigo Paz Delgado, precisamente el día en que Liga festejará 10 años de la obtención del título en la Libertadores 2008.



El cuadro ‘camaratta’ es uno de los que lucha por arrebatarle el primer lugar. Tiene 37 puntos y está a cinco del líder. Además, es el más goleador del certamen (36 conquistas).



Su poderío ofensivo se sustenta en el aporte de Jhon Jairo Cifuente, quien es el artillero del torneo. En 19 jornadas, ha marcado 21 goles, algo que nunca consiguió otro jugador en la historia del torneo. Por el atacante se han interesado clubes de Brasil y Arabia Saudita.



El atacante está valorado comercialmente en USD 4 millones, según explicó Héctor Macará, directivo del Macará, hace un mes. El club ambateño y Universidad Católica poseen porcentajes de los derechos deportivos del goleador.



Santiago Escobar, entrenador de los celestes, admite que el ariete pudiera irse a mitad del año. Pero recalca que se debe disfrutar el momento del ariete. Quiere que muestre todo su potencial en el compromiso ante la ‘U’.



Cifuente tiene una cuenta pendiente ante los albos. Es al único equipo que no le ha marcado en su campaña goleadora.



Para intentar frenarlo, Repetto empezará a delinear su estrategia desde hoy, en Pomasqui. Además, recuperará al zaguero Anderson Ordóñez, quien ha sido uno de los puntales en la campaña para que el equipo se mantenga, junto al Aucas, con la mejor defensa. Ambos conjuntos solo han recibido 15 goles en sus arcos.



Ordóñez cumplió una suspensión y podrá actuar en el partido en la Casa Blanca. Junto a Franklin Guerra ha formado una zaga fuerte, que respalda al golero Adrián Gabbarini, fichado este año tras la salida de Daniel Viteri.



Hernán Barcos volverá a liderar el ataque de LDU. Ante Aucas, realizó la jugada más clara de su club para ganar. Estrelló un remate en el poste del golero Fernando Fernández, en el primer tiempo.



El argentino es el goleador del club con nueve tantos, pero no ha anotado en dos jornadas seguidas. Sin embargo, está tranquilo y considera que el plantel debe mantener su juego para intentar llegar a la final. Su propósito es ganar el título nacional, algo que Liga no consigue desde el 2010.

Para el atacante y Repetto, las jornadas finales serán cruciales. “De aquí en más ningún partido será fácil. Eso se va a notar en las tres fechas finales, Nadie regalará nada”, indicó el estratega charrúa.