Liga de Quito ganó, pero le falta mejorar

Liga de Quito ganó. Todavía no termina de gustar, porque aún tiene mucho que mejorar. El domingo 13 de agosto, la ‘U’ venció 3 por 1 a ­Independiente del Valle y ahora ocupa el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Liga ya tiene orden, sus jugadores han entendido la idea táctica del entrenador Pablo Repetto, pero falta consolidar el juego colectivo y aún carece­ de fútbol con profundidad.



Los tres tantos que marcó ayer, en el estadio Rodrigo Paz, fueron fruto de las habilidades individuales de Sherman Cárdenas, Hernán Barcos y José Francisco Cevallos.



El colombiano le regaló a la afición blanca un gol de tiro libre. Ocurrió al minuto 4.



El ‘Pirata’ Barcos, en cambio, le ganó en experiencia al arquero Alexi Lemus, y a los defensores que se confiaron en que el árbitro Roddy Zambrano iba a sancionar una falta. No ocurrió y el argentino aprovechó la confusión para anotar, en el minuto 24.



En el resto de minutos, Liga nunca dejó de buscar el balón, de iniciar jugadas ofensivas, pero no causó daño al rival. Los Jonathan (González y Betancourt) deben dar más profundidad al juego ofensivo. No generan el ­fútbol que deben capitalizar ­Cárdenas y Barcos.



Jonathan González, con el técnico Pablo Repetto, juega como volante ofensivo. Se descuelga por la derecha, pero no de manera reiterada.



Algo parecido sucede con Jonathan Betancourt por izquierda, mientras que Cárdenas solo anotó el gol y dejó de trascender en la cancha.



Independiente del Valle, que se presentó como segundo en la tabla de posiciones, cometió errores que le costaron el partido. El entrenador Alexis Mendoza decidió jugar con dos delanteros netos: Maximiliano Barreiro y José ‘Tin’ Angulo. La fórmula fracasó.



Angulo, quien retornó a las canchas luego de un año de suspensión, mostró esa ausencia de ritmo y ubicación en el área, que le hacían un goleador peligroso para cualquier defensa. El domingo, no tuvo ninguna posición de gol ni protagonizó ninguna jugada que hiciera retorcer a sus rivales.



Y Barreiro exhibió una actitud poco responsable con su equipo y poco solidaria con sus compañeros. Agredió a un rival, pese a que dos minutos antes había recibido una amonestación; estuvo en la cancha 26 minutos y se fue al camerino tras la tarjeta roja.



En el segundo tiempo hubo espacio para la rectificación. Entró Michael Estrada por ‘Tin’ Angulo, pero ni él ni Gabriel Cortez pudieron iniciar jugadas ofensivas de peligro.



Anotó por acción de Fernando León, a los 48 minutos, tras la ejecución de un lanzamiento libre. Luego, no tuvo ocasiones para llegar al empate.



Aunque con pausas prolongadas, de cinco o diez minutos, Liga tuvo tres chances para anotar. En una, Barcos puso en aprietos al arquero Lemus. El ‘Pirata’ remató desde le círculo central y casi acierta en el gol.



Pero los hinchas albos celebraron una vez más en el segundo minuto de adición, cuando José Francisco Cevallos convirtió el tanto, luego de un lanzamiento libre.



Liga ganó y sumó 8 puntos, mientras que Independiente se quedó con 10 puntos.