Liga gana y divierte a sus seguidores

En el coliseo Julio César Hidalgo volvió a escucharse la barra tan tradicional para los liguistas. “Adelante, adelante, adelante universidad. En el tiempo y el espacio tu nombre sonara: Universidad Central”.

La presencia de Liga Deportiva Universitaria (LDU) en el Torneo Interclubes de Pichincha constituye un gran atractivo. Su historia en el baloncesto sumado al plantel de jugadores que defiende la camiseta blanca, hacen del equipo un favorito para llegar a las finales.



El viernes en la noche derrotó 101 a 52 a Pumas. Sumó seis puntos y lidera la clasificación. Si bien su rendimiento fue superior durante todo el partido, en la parte final, sus jugadores ratificaron el triunfo con un festival de canastas de todo tipo.



El cubano Yasmany Fundadora logró ocho puntos en seguidilla, con colgadas y jugadas rápidas que iniciaron sus compañeros. Pero además, LDU sumó puntos triples con 10 cestos por intermedio de Juan Pablo Álvarez, Darol Hernández, Engels Tenorio, Jossias Enríquez y Andrés Cochambay, que en el último segundo de juego levantó el balón para convertir la canasta múltiple.



“Sin faltar al respeto al rival, en los minutos finales jugamos para ofrecer un espectáculo a los aficionados. Fue una forma de agradecer a la gente que vino al coliseo a mirar este partido”, dijo Andrés Cochambay, quien sumó 15 puntos. No ocultó su felicidad por la victoria. “Por el equipo mismo, somos un grupo de amigos que cuando entra a la cancha hace las cosas bien, pero sobre todo, se divierte”.



Dice que con la mayoría, “hemos jugado por varios años juntos, siempre los he llamado mi familia”. Esta vez, asegura Cochambay, su alegría es completa. “Vestimos la camiseta de Liga Deportiva Universitaria. Soy hincha desde que era muy niño. Mi abuela, Piedad fue quien me ayudó a escoger el equipo.



La recuerdo siempre con su camiseta blanca”. Pero también se refirió a la historia de este club en el baloncesto. “Por muchas décadas fue un equipo con mucho prestigio, tuvo un equipazo. Sabemos de esa historia. Queremos hacer un buen torneo para que el club siga compitiendo por varios años más”.



Su deseo es que LDU también juegue la Liga Nacional. LDU ganó de principio a fin. Los marcadores parciales fueron: 26-12, 44-25, 76-30 y 101-52. Es el primer marcador sobre 100 puntos que se registra en el Torneo Interclubes.



Bajo la dirección técnica del argentino Juan José Pidal, el conjunto de LDU anotó con Yasmani Fundadora (21), Juan Pablo Álvarez (16), Andrés Cochambay (15), Engels Tenorio (11), Cristian Orozco (11), Eduar Caicedo (10), Darol Hernández (10), Jossías Enríquez (5) y Gabriel Zutita (2). En Pumas destacaron las canastas triples de Gabriel Garrido, quien sumó 14 puntos al igual que Michael Quevedo. También, anotaron Carlos Chalá (9), Adrián Bonilla (6), Diego Orbe (4), Esteban Castro (3) y Víctor Cedeño (2). A segunda hora, MS derrotó a Águilas por 86 a 72. MS, dirigido por Jeff Escalante, también sumó seis puntos y ocupa la segunda posición.