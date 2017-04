Las lesiones también castigan a Liga de Quito

Un ‘tirón’ en el muslo de su pierna izquierda alertó al mediocampista Álex Bolaños y generó la preocupación en la banca técnica de Liga en pleno partido ante El Nacional. La complicación le impidió continuar en la cancha y se retiró a los 26 minutos del campo de la Casa Blanca, el sábado, 23 de abril del 2017.

Desde entonces, se esperaba un informe médico sobre la situación del volante. El dictamen se confirmó ayer: sufrió un desgarro muscular en la pierna izquierda que le impedirá jugar unas tres semanas.



Con esto, Bolaños se perderá, al menos, los cotejos de la ‘U’ ante El Nacional, Macará y Deportivo Cuenca. El encuentro de revancha ante los criollos será este domingo, desde las 11:15, en el estadio Olímpico Atahualpa. Será válido por la duodécima fecha de la Serie A.



El esmeraldeño permaneció ayer en reposo y no se presentó a la práctica de los universitarios, en el Complejo de Pomasqui. Según el médico Richard Cabezas, la lesión es “en una parte alta del músculo”. Por ello, expresó que el jugador no puede utilizar una muslera.



El mediocampista se someterá a un proceso de factores de crecimiento, una técnica que permite acelerar el tiempo de recuperación por una lesión muscular.



Su ausencia altera la planificación de Gustavo Munúa. Para el entrenador uruguayo, Bolaños es su primera opción para armar la primera línea de volantes de la ‘U’. El ecuatoriano ha jugado como titular ocho de los 10 cotejos de los azucenas en el campeonato. Ante su ausencia, Fernando Hidalgo y Jefferson Intriago aparecen como alternativas para reemplazarlo.



La lesión del esmeraldeño es la décima de un jugador de LDU en lo que va de la temporada. Los dos primeros afectados de gravedad fueron José Quinteros y Édison Vega.



En el primer cotejo de la ‘U’ en la Sudamericana de este año, el 28 de febrero ante el Defensor Sporting, ambos jugadores sufrieron agresiones y fueron al hospital.



Vega pasó un mes sin jugar hasta superar una intervención quirúrgica por una herida en la pantorrilla izquierda. Se integró al plantel hace dos semanas y recuperó su puesto de titular que lo había ocupado Henry Quiñónez.



El ‘Choclo’ sigue con su proceso de recuperación. El lateral sufrió la rotura del ligamento interno de la rodilla derecha, ante el club uruguayo. Cabezas expresó que el jugador cumple con normalidad sus ejercicios para volver a la actividad. Todavía no tiene una fecha exacta de regreso a las canchas. Se espera que en un mes esté en condiciones aptas.



José Francisco Cevallos está más cerca de volver al campo de juego. El ‘Júnior’ se lastimó en un entrenamiento, los primeros días de abril. El ‘10’ de LDU espera actuar pronto para ayudar a su equipo que marcha en novena posición del torneo, con ocho puntos.



Pese a su ímpetu por volver a jugar pronto, los médicos recomendaron que la próxima semana realice ejercicios en cancha. Así, se espera que, desde el lunes, 24 de abril del 2017, pasé a entrenarse con sus compañeros.



Con estas novedades, el DT Munúa empezó a delinear la estrategia para el cotejo ante los militares. El estratega charrúa considera que tiene jugadores de calidad para suplir a los lesionados.



Según su evaluación, a su plantel solo le falta “profundidad en el juego” para concretar goles y evitar los malos resultados que cuestionan los hinchas. En 10 cotejos, los universitarios acumulan cinco empates, cuatro derrotas y apenas una victoria.



El entrenador Munúa está ratificado para el resto de la temporada. Los directivos aún no deciden si habrá cambios de jugadores extranjeros.