Presidente Moreno anunció la creación de la Secretaría del Deporte

El presidente Lenín Moreno aseguró hoy, jueves 14 de junio del 2018, que el deporte pasará a ser gestionado por una Secretaría Técnica con autonomía, adscrita al Ministerio de Educación y que no escatimará en gastos para impulsar a deportistas.

Así lo manifestó en un encuentro en el Palacio de Gobierno con deportistas que lograron medalla en los XI Juegos Suramericanos que se llevaron a cabo recientemente en Cochabamba (Bolivia), y escolares que asisten a centros deportivas y de iniciación al atletismo.



El anuncio sigue a un comunicado oficial del Gobierno de mayo pasado que determinaba la fusión del Ministerio del Deporte con el de Educación, como parte de un proceso de optimización de la Función Ejecutiva.



Al respecto, la ministra de Deporte de Ecuador, Andrea Sotomayor, explicó la semana pasada que parte de las competencias que hoy desempeña quedarán bajo el paraguas del Ministerio de Educación, mientras que la mayoría las dirigirá la Secretaría Nacional.

Acogiendo la solicitud de cientos de deportistas, crearemos una Secretaría del Deporte que sea independiente y autónoma.

La actual responsable, que no precisó si seguirá al frente de la Secretaría de Deporte, cuya fecha límite para entrar en funciones es el próximo 20 de julio, insiste en que esta circunstancia no repercutirá en los programas y fondos para el deporte.



Trataba así de acallar la preocupación que existe en el sistema deportivo de que en ausencia de ministro no habrá un presupuesto propio, ni la capacidad de decidir libremente sobre asuntos técnicos.



Entre las áreas que pasarán a Educación -abundó la ministra- está la de educación física, que se supervisará desde el currículo lectivo, sin embargo el alto rendimiento, la formación de deportistas y técnicos o la recreación, quedarán bajo la responsabilidad de la futura Secretaría.



"No estamos en el mejor momento económico, pero no escatimaremos gastos para que ustedes tengan el éxito que desean", garantizó hoy el mandatario a los deportistas, según un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación.



Asimismo agradeció a los atletas que cosecharon medalla en los últimos Suramericanos a los que transmitió: "Como representante del pueblo ecuatoriano que soy, quiero decirles muchas gracias por haber transformado las expectativas que la ciudadanía tiene acerca de sus deportistas".



Ecuador se posicionó en el sexto lugar del medallero de los juegos, con un total de 94 medallas: 25 medallas de oro, 17 de plata y 52 de bronce.