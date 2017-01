Dos 'legionarios' entre los convocados de Colombia para Sudamericano Sub 20

El portero Luis Alberto García y el delantero Julián Quiñones son los dos 'legionarios' de la lista de 23 jugadores anunciada por Colombia para disputar el próximo Campeonato Sudamericano Sub 20 en

García Pacheco, de 18 años, es guardameta del Rayo Vallecano de España, aunque también pasó por las divisiones menores del Real Madrid y ha hecho parte del combinado cafetero Sub 15 y Sub 17.



Por su parte, Quiñones, de 19 años, ha sido una de las figuras de la Sub-20 de Tigres de México, adonde llegó hace dos años. El atacante jugará esta temporada con la plantilla profesional de ese club.



Del rentado local destacan los volantes ofensivos Juan Pablo Ramírez de Atlético Nacional y Juan Camilo Hernández de América de Cali (cuyo pase pertenece al Granada de España) , y el delantero Damir Ceter de Independiente Santa Fe.



El combinado que dirige Carlos 'Piscis' Restrepo viajará el 15 de enero a territorio ecuatoriano para enfrentar tres días más tarde a Paraguay, como parte del Grupo A en el que también participan Ecuador, Brasil y Chile.



El Sudamericano Sub 20, a disputarse entre el 18 de enero y 11 de febrero, repartirá cuatro cupos para el Mundial de la categoría.



La Copa del Mundo se celebrará del 20 de mayo al 11 de junio en Corea del Sur.



Lista de convocados:



Arqueros: Luis Alberto García Pacheco (Rayo Vallecano, España) , Manuel Gardani Arias (Club Deportivo Tuluá) , Jaime David Mora (Real Santander) .



Defensas: Carlos Cuestas (Atlético Nacional) , Jorge Andrés Segura (Envigado) , Joan Sebastián Castro (Club Llaneros) , Anderson Arroyo (Fortaleza) , Jhon Janer Lucumí (Deportivo Cali) , Leyser Chaverra (Universitario Popayán) , Gabriel Rafael Fuentes (Barranquilla FC) .



Mediocampistas: Daniel Rojano (Once Caldas) , Kevin Alexander Balanta (Deportivo Cali) , Juan Camilo Hernández (América de Cali) , Ever Augusto Valencia (Independiente Medellín) , Christian Andrés Mina (Deportes Quindío) , Luis Fernando Díaz (Barranquilla FC) , Jhon Harold Balanta (Universitario Popayán) , Eduard Andrés Atuesta (Independiente Medellín) , Juan Pablo Ramírez (Atlético Nacional) .



Delanteros: Julián Andrés Quiñónes (Tigres UANL de México) , Damir Ceter (Independiente Santa Fe) , Michael Nike Gómez (Envigado) , Jorge Leonardo Obregón (Independiente Santa Fe) .