LDU busca su sexta victoria consecutiva y sacar más ventaja

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito tiene la gran oportunidad de distanciarse como único puntero en la tabla de posiciones de la primera etapa, en el torneo local.

Hoy, los albos visitan a El Nacional en el estadio Olímpico Atahualpa, antecedidos por su buena campaña. La ‘U’ acumula cinco victorias continuas y es puntero con 31 puntos. Ha perdido dos juegos y ha empatado en una sola oportunidad.



Con la derrota de Barcelona (2-0) ante Guayaquil City, los albos pueden aumentar su ventaja a cinco puntos. Sin el lateral derecho José Quintero, por acumulación de tarjetas amarillas, los albos tendrán a Hernán Barcos como líder del ataque.



Sin embargo, el rival de los albos ha mejorado en los últimos partidos. Eduardo Favaro, el DT del ‘Rojo’, enfrentará a su amigo Pablo Repetto, de LDU, con una campaña irregular. El ‘Nacho’ tiene 15 puntos en la tabla y está en el octavo puesto. Las críticas a la campaña de los criollos ha sido por las seis derrotas que registra en esta temporada.





Regresó de Alemania para jugar más y consolidarse



Anderson Ordóñez

Defensa de Liga de Quito



Anderson Ordóñez es uno de los titulares fijos en la alineación del técnico albo Pablo Repetto. Solo se perdió por suspensión uno de los 13 partidos de Liga, en lo que va del Campeonato.



El técnico lo recibió como uno de los fichajes estelares para reforzar la defensa, un sector vulnerable del equipo en la campaña del año 2017 (la ‘U’ recibió 64 goles y fue el cuarto más goleado del certamen local). Antes de incorporarse a LDU, el defensor de 24 años se encontraba en el Eintracht Frankfurt, de Alemania, donde era suplente. Ahí recibió la oferta del plantel quiteño y decidió retornar para jugar más y consolidarse en su puesto.



“Conversé con mi representante (José Luis Chiriboga). No tenía mucha actuación en el Eintracht Frankfurt de Alemania y le pedí que tomáramos la decisión de volver al país. Necesitaba jugar y creo que acá tengo la posibilidad de hacerlo”, contó el defensa, que suma 1 073 minutos disputados en el torneo. Es el quinto jugador albo con más actividad en cancha.



En el Complejo de Pomasqui siempre se lo ve callado y tranquilo. Sin embargo, cuando juega se transforma. Se barre, marca y empuja a sus compañeros en la cancha. En la concentración de Liga, hizo amigos. También se reencontró con su amigo Aníbal Chalá, con quien compartió vestuarios en El Nacional. También pasó por el Barcelona de Guayaquil. Ahora, conversa constantemente con Jefferson Orejuela y Franklin Guerra. Es habitual verlo junto a estos jugadores, antes de los entrenamientos en la cancha principal del complejo deportivo.



La ‘Musa’, como es conocido, dice que su retorno a Ecuador no es “una revancha”, sino una oportunidad en su carrera. Se planteó como ­objetivo consolidarse en el equipo y devolverle al club a los sitios estelares del fútbol nacional. En Alemania tuvo complicaciones con el idioma, pero logró entenderse con sus compañeros.



Hablaba con los latinos y se hacía entender con algo de inglés y con el lenguaje de señas. “No hay quejas sobre la vida en Europa. Allá el idioma es lo único complicado, pero no es excusa. No tuve problemas en mi vida cotidiana. El argentino David Abraham, el capitán, se hizo muy amigo mío. Aún nos escribimos para saber cómo están nuestras familias”, recordó el defensor.



En ese país, también extrañó la comida ecuatoriana. Encontrar platillos parecidos a los de la gastronomía nacional en Fráncfort no fue fácil. La mejor solución que halló fue reemplazarlos con comida colombiana. Ahora está feliz en Quito.





Talento formado en Tumbaco y un hombre clave en la zaga criolla



Luis Segovia

Defensa Central de El Nacional





Nancy Vega y Luis Segovia, padres del futbolista quiteño formado en las canteras de El Nacional, acompañan siempre a su hijo, de 20 años, a los partidos del club. Lucho, como le conocen en el equipo, tiene la costumbre de pedir la bendición siempre a sus padres antes de entrar al camerino.



Eso aprendió desde cuando jugaba en las formativas del plantel criollo. Uno de los primeros entrenadores que conoció a Segovia es Juan Carlos Burbano. Él lo miró en las formativas del ‘Rojo’ y lo ubicó como defensa central y también como volante. Hubo partidos en los que hizo jugar a su pupilo como lateral izquierdo. “Siempre fue un muchacho que le gustaba escuchar los consejos. Su estatura era un plus para que jugara como zaguero central”, dijo Burbano.



Incluso, en sus primeros años con el plantel criollo, logró títulos en un torneo juvenil organizado por el Municipio de Quito y que se jugó en las canchas del parque La Carolina. También salió campeón en el torneo Interbarrial de diario El Universo, en Guayaquil. Uno de los mejores amigos que tiene Segovia es Franklin Guerra. Estuvieron juntos durante tres años. Era un guía y un consejero personal.



Por eso, en la última práctica, Segovia lo invitó a apostar ‘una comida’ para el partido de hoy en el Atahualpa. El entrenador Eduardo ‘Lolo’ Favaro apuesta por Segovia como uno de los zagueros titulares en las últimas dos temporadas. “Contra Liga tenemos un partido muy duro, pero vamos a ir con todo. Será un lindo partido para demostrar de lo que estamos hecho y seguir recuperando espacio en la tabla”, dijo el zaguero.



Para el juego de hoy, El Nacional no tendrá al volante ofensivo Adolfo Muñoz. Él aún se recupera de una lesión. La otra duda es en el ataque. El delantero Daniel Angulo está en duda por una molestia. Favaro entrenó durante la semana con Miguel Parrales como titular. La fortaleza del ‘Rojo’ estará en el medio campo.



Allí, los volantes Manuel Balda y Roberto Garcés tendrá doble función. Primero quitar la pelota, en el caso del ‘Gato’ Garcés, y generar ataque será la función asignada al creativo Balda. “El último triunfo mejoró la confianza del grupo. Vamos a jugar con estadio lleno y esa será otra motivación especial para nosotros.



El equipo está recuperándose en la tabla con los últimos puntos que hemos sumado”, manifestó Balda. En el cotejo de hoy, la directiva del club entregará una placa al entrenador Favaro por haber superado los 100 partidos al frente del equipo. Además se entregarán premios a los hinchas que asistan como parte de la motivación.