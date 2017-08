Felipe Caicedo dice que llega al Lazio con ganas de revancha

El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo aseguró hoy, 11 de agosto del 2017, que llega al Lazio, club de la Serie A italiana (Primera División), con ganas de "revancha" después de marcar solo dos goles en la última temporada vivida en la Liga española con el Espanyol.

Caicedo, 66 veces internacional ecuatoriano, consideró que su fichaje por el Lazio supone "un paso adelante" para su carrera y expresó el deseo de conseguir grandes resultados tanto en Italia como en la Liga Europa, en su rueda de prensa de presentación.



"Tengo muchísimas ganas de hacerlo bien. Estar aquí es una gran oportunidad, el Lazio es un club importante. Mi última temporada no fue positiva para mí y espero tomarme la revancha aquí, marcar muchos goles y ganar", declaró Caicedo.



El ecuatoriano admitió que aún no está en su mejor nivel físico pero subrayó que el proyecto deportivo del Lazio le gustó "desde el principio" y que esto le motiva para adaptarse rápidamente y ayudar a la plantilla del técnico Simone Inzaghi.



El director deportivo del Lazio, el albanés Igli Tare, dijo que Caicedo renunció a ofertas muy convenientes a nivel económico para llegar al Lazio, y el propio delantero agradeció la confianza que le dio el club italiano.



"Encontré un gran grupo de personas, el equipo tiene mucho corazón y todos me ayudaron a adaptarme. El técnico tiene mucha personalidad y aporta mucho a los futbolistas. Todo esto me da mucha confianza", afirmó.



Finalmente, el delantero de Guayaquil informó de que está llevando a cabo unos trámites para conseguir el pasaporte de España, país en el que jugó con las camisetas del Málaga y del Levante, además del Espanyol.