Kevin Noboa es ajedrecista, juega fútbol y tenis

Hasta el 2013, Kevin Noboa practicó fútbol, tenis de campo y ajedrez con la misma intensidad. Jugó torneos locales en Riobamba. Una lesión de rodilla le obligó a inclinarse por el ajedrez.

Después de cuatro años de perfeccionarse moviendo piezas en el tablero, Noboa cierra el mejor año de su carrera. En septiembre pasado alcanzó una medalla de bronce histórica para Ecuador en el Mundial Sub 18 de Ajedrez, con sede en Montevideo, Uruguay.



Allí sumó 8 puntos y terminó tercero entre 62 competidores. Quedó detrás del peruano José Martínez y del ruso Triapish­ko Alexandr, quienes acumularon 8,5 puntos. Es histórico porque hace 40 años, Carlos Matamoros (Gran Maestro) terminó quinto en un Mundial Juvenil (Sub 16).



Según Noboa, quien tiene como técnico al sueco Johan Hellten, la obtención de la presea mundial “la viví con gran emoción por todo el sacrificio realizado”. Su anhelo es entrar en el Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, porque aún no recibe el apoyo económico que requiere.



Rafael Noboa, su progenitor, financia casi la totalidad de sus viajes al exterior. El ajedrecista chimboracense ha competido en Colombia (tres veces), Uruguay (dos), Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú e Italia.



Su progenitor invirtió USD 1 200 para que Kevin viajara a Montevideo, Uruguay, en donde obtuvo la presea mundial. A su regreso al país recibió ofrecimientos, pero quedaron en intenciones. Él dijo que “tampoco queremos entrar en una suerte de pedir caridad”.



Noboa, quien tiene un negocio de distribución de materiales de construcción en Riobamba, reconoció que los gastos de su hijo para los torneos nacionales los cubre la Federación Deportiva de Riobamba. Sin embargo, pide respaldo para los traslados al extranjero, que representan un considerable egreso de dinero.



Por gestión de la exajedrecista Martha Fierra, Kevin pudo viajar al Mundial Sub 20 de Ajedrez en Tarvisio, Italia. El deportista, de 18 años, se graduó con honores en la escuela y en el colegio, fue escolta y miembro del gobierno estudiantil. Es hincha de LDU y siempre está pendiente de los partidos, de las contrataciones y lo apoya a la distancia. Ese cariño lo heredó de su padre.



Su anhelo es estudiar, entrenarse y competir en exterior. Después de la medalla se planteó para el 2018 clasificar a la Olimpiada Mundial de Ajedrez, que será entre el 23 de septiembre y 7 de octubre en Batumi, Georgia (EE.UU.). Para ello participará en un selectivo nacional.



El reto a largo plazo es convertirse en Gran Maestro. Necesita obtener un Elo de 2 500 puntos. En la actualidad, su nivel está en 2 300 puntos y es Maestro FIDE. “Para lograr el objetivo necesito más roce internacional, en donde compiten los mejores del mundo.



En ese sentido, su padre recordó que Kevin juega unos cuatro torneos al año en Sudamérica; mientras sus rivales peruanos y argentinos acumulan más de 12 competencias. Se incluyen torneos en Europa y Estados Unidos. “Allá hay apoyo de las entidades deportivas y de los centros de estudios”.



En Ecuador -agregó- “los jóvenes deben pensar en retirarse del deporte o dejar el estudio, por la incomprensión de los profesores”. En la actualidad, su hijo vive días atareados en el preuniversitario, tras sus participaciones internacionales. Quiere seguir Economía.

Kevin cerró el 2017 con su participación en el Sudamericano Sub 18, en Asunción. Allí ganó una medalla de bronce.



Como futbolista, el medallista mundial fue preseleccionado de Chimborazo. Ahora lo practica como pasatiempo, porque se recuperó de la lesión que lo alejó de las canchas. “Soy volante de marca”. Igual, cuando puede, juega tenis de campo con sus amigos, como parte de su trabajo físico.



El seleccionado siempre escribe frases de automotivación en su muro de Facebook. “Cae todas las veces que necesites. Pero nunca dejes de levantarte”. Lo escribió luego de su participación en el Mundial Sub 20. Él está consciente que este 2017 fue de “mucho aprendizaje”, adquirido en cada torneo internacional. Insiste en agradecer a quienes confían en él.