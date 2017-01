Kerly Real: ‘En España quiero marcar una historia’

Kerly Real es una futbolista ecuatoriana que jugará en el Madrid FC. Nació el 7 de noviembre de 1998, en Quito, jugó por los clubes El Nacional, Quito FC y Espuce. Es seleccionada nacional desde hace 5 años. En el 2015 participó en el Mundial de Canadá con la Tricolor.

¿Cómo se produce este fichaje al Madrid FC?



Todo comenzó en el Mundial de Canadá en el 2015. Hubo gente del club que me vio jugar, y se acercaron a la entrenadora, Vanessa Arauz. Ella les comunicó que era menor de edad, entonces decidieron hablar con mis padres, y durante este año y medio estuvimos en contacto, me decían que debo cumplir los 18 años para concretar el fichaje.



¿El contrato ya está firmado?



No, lo vamos a firmar allá pero ya estoy inscrita para jugar en esta temporada y solo esperan que llegue. El trámite en la Embajada de España, para lograr la visa, lo realizaré el 3 de febrero.



Inicialmente el contrato sería por dos años. Esta transferencia es la realización de un sueño y el inicio de una nueva etapa en mi vida, en la que quiero marcar una historia.



¿Qué conoce de su nuevo club?



En noviembre estuve entrenando con el plantel por un mes. Ellos conocen mi forma de jugar. En Espuce, club donde juego el Campeonato Ecuatoriano, lo hago como volante ofensiva, sin embargo, en la Selección, lo hice como lateral. Yo juego donde el entrenador me designe, lo importante es aprovechar la oportunidad.



¿El club cuenta con otras extranjeras?



Sí, hay una argentina, una brasileña y una futbolista de Guinea. La base del plantel está conformado por jugadoras españolas de mucha experiencia. Yo voy a buscar la titularidad.



¿La estancia en España le permitirá estudiar?



Es un aspecto que lo hemos hablado. Me enviaron varias propuestas de estudio, pero aún no me decido por ninguna. Quiero conocer dónde voy a vivir, qué horarios de entrenamiento vamos a tener para elegir una carrera que me guste.



¿Madrid FC es una puerta, pero a dónde quiere llegar?



Me encanta cómo se maneja el equipo femenino de Atlético de Madrid, pero esto es poco a poco, nada se logra con desesperarse. Yo llegaré a los ‘play off’ de la segunda parte del torneo, mientras tanto sigo entrenando y jugando con Espuce, quiero llegar en perfectas condiciones físicas y técnicas.



¿Esta salida internacional es el resultado de toda una vida de fútbol, pese a que solo tiene 18 años?



Jamás me olvido de dónde vengo. Yo nací en los torneos barriales, jugaba en el equipo Los Ángeles de la Mena 2 donde vivo. A los 8 años ya jugaba en el equipo de los varones. Ahí viví una infancia maravillosa, nunca me dio miedo disputar el balón con un hombre ni sentí recelo jugar en un estadio con mucha gente en las gradas.



¿Ha sentido discriminación o machismo?



Mi papá fue quien me llevó a sentir este amor por el fútbol. Yo viví mi infancia con mi padre porque mi madre estaba fuera del país. Él me compró mi primer balón, luego llegaron las canilleras, las medias, los pupos. Mi madre cuando retorno me dijo que jugar fútbol es de machonas, pero la llevé a un partido y se enamoró del fútbol como yo. Ahora ella es la que me defiende cuando alguien me dice algo.



¿Su padre ha sido una persona esencial en su carrera?



Fue mi primer entrenador. Me enseñó todas las técnicas y los secretos del fútbol. No me llevaba a la cancha sino estaba con canilleras y pupos y me quitaba la colación si no hacía las gambetas o las jugadas que me pedía. Hoy soy una jugadora rápida en ofensiva, y que sabe cómo actuar a la hora de defender. Lo que sé del fútbol me lo enseñó él.



¿También le hizo hincha de Barcelona?



Y con mucho orgullo lo reconozco. Desde que era pequeña me llevaba a la barra de Barcelona, en especial cuando jugaba con Emelec. Ahí nació la pasión que tengo por el fútbol. En España lo voy a extrañar junto con el resto de mi familia y mis amigos del barrio.