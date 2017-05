Kerly Llumiguano participará con su papá

Con la simpatía de sus 9 años, Kerly Llumiguano aguarda la realización de la Últimas Noticias del domingo 4 de junio del 2017.

“Me voy a poner un vestido bonito, me dicen que van a correr también otros niños”, añade la pequeña, que tiene un brillo permanente en sus ojos.

La Fundación Triada, donde recibe terapias para mejorar la motricidad de sus brazos, la invitó a participar en la Carrera Inclusiva y Solidaria, que se hará paralelamente a la 15K. Carlos y Victoria, sus padres, aceptaron. “Es algo nuevo para nosotros, será la primera vez que competiremos en una carrera”, dijo el papá.



Carlos trabaja en una empresa textilera y gana el sueldo básico. Los fines de semana juega fútbol barrial. “El estado físico no es tan malo, pero jamás he practicado atletismo, ojalá pueda terminar”. Él será quien empuje la silla de ruedas de Kerly en la Últimas Noticias.



“Pero son 15 kilómetros, con subidas y bajadas, sí va a ser difícil”, expresó algo alarmado. Se tranquilizó cuando se enteró que solo serán 5 km los que cubrirán los participantes con discapacidades. “Ah, eso sí puedo”, repostó de inmediato.



Carlos y Kerly tienen una conexión especial. El padre se esmera porque su hija tenga una vida tranquila. Le compra cuentos para que Kerly los lea; también la lleva a la cancha de fútbol para que lo mire jugar. “Ella dice que en la carrera va a conducir su silla, mientras me va gritando: “¡Dele, dele, dele!”.



Pero también son cómplices, pues en el fútbol son hinchas del mismo equipo, Barcelona SC. “Juntos vemos los partidos del campeonato nacional y la Copa Libertadores. A mí me gusta como juega (Máximo) Banguera”, irrumpe Kerly.



Victoria no es enfermera, “pero me tocó aprender cuando a mi hija le detectaron leucemia. Tenía 3 años. En las quimioterapias sufrió la infección del síndrome de Guillain-Barré. Estuvo en terapia intensiva, se paralizó todo el cuerpo. Tiene una incapacidad física del 95%, solo mueve sus brazos y manos”.



Conversar sobre esos momentos ya no afecta, pero en el pequeño cuerpo se hallan las huellas de las heridas que tuvieron que hacerle para atravesarle tubos que le permitieran respirar y alimentarse. “Está la cicatriz, pero a veces se le mete agua, cuando se baña”.



Por eso, la invitación para participar en la Carrera Solidaria de la Últimas Noticias fue aceptada por toda la familia. “Ya voy a entrenarme yo también, porque queremos que Kerly llegue a la meta y viva esa experiencia como lo hacen los otros niños”.



El plan inicial era que Victoria iba a esperarles, junto a Yadira, la hermana mayor, en el estadio Atahualpa, donde terminará la carrera. “Pero las dos también queremos empujar la silla de Kerly si el papá no avanza. Así llegue en el último lugar, Kerly va a competir”.



Victoria y Carlos empiezan a descubrir que el deporte le abre muchas puertas a su hija. “Es una opción para que tenga mayor independencia. Ella pasa en la casa, en la escuela y en las terapias. No sabemos qué oportunidades pueda tener”.



Esa ilusión de padres tuvo su respuesta. “Le quiero a mi papi porque él también me quiere. Me lleva al parque a ver los pescados cuando mi mamá ­tiene que trabajar”.



Al hablar de su madre, lo hace con un sentimiento a flor de piel. “Mi mami me abraza, me quiere muchísimo. Me hace majado de plátano verde”.