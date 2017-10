Kaká anuncia que dejará el Orlando City de la MLS en diciembre de este 2017

El brasileño Kaká anunció hoy, 11 de octubre del 2017, que dejará el club Orlando City y abandonará la Liga estadounidense de Fútbol (MLS) cuando finalice su contrato en diciembre.

En una rueda de prensa que brindó con el dueño del club norteamericano, Flávio Augusto da Silva, y el director ejecutivo, Alex Leitao, Kaká explicó que por el momento sólo iba a anunciar su salida de Orlando, pero que eso no signicaba su retiro del fútbol.



"Lo estuve pensando durante dos meses y mi decisión final es que no voy a renovar mi contrato con el Orlando City", expresó el ex mediocampista del Milan y el Real Madrid. "No renovar con Orlando es mi única decisión por el momento. No sé lo que va a pasar", añadió el exinternacional brasileño.



Kaká, de 35 años, brilló en Brasil con el Sao Paulo, para luego consagrarse en el Milan como uno de los mejores jugadores del mundo. Incluso, en 2007 ganó el Balón de Oro al mejor futbolista del planeta.



Después de un traspaso millonario, en 2009 llegó al Real Madrid, donde permaneció cuatro temporadas pero no brilló a la altura de lo que había hecho en club italiano. Tras un breve paso por su club de origen en 2014, Kaká llegó hace tres temporadas al Orlando, donde convirtió 24 goles en 73 partidos.



Sin opciones de clasificarse para los play-offs, 'Los Leones' afrontarán ahora los últimos dos partidos de la serie regular, que marcarán la despedida del astro brasileño.



A pesar de su salida del club, Kaká dejó abierta la posibilidad de regresar algún día "como embajador o gerente general, o incluso como técnico". En una entrevista que concedió hace unos días a Univisión', el futbolista había dicho que notaba que su retiro estaba cerca.



"Tengo 35 años ahora. Demoro más para recuperarme. Ahora es todo a otro ritmo. Entonces vas sintiendo que está llegando la hora", destacó Kaká, que indicó que le gustaría seguir los pasos del francés Zinedine Zidane, que tras colgar las botas comenzó con éxito su carrera de entrenador en el Real Madrid.