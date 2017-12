Juventus - Roma, el mejor ataque contra la mejor defensa

La Juventus y la Roma jugarán mañana, 23 de diciembre del 2017, por la noche en Turín el duelo más atractivo de la decimoctava fecha de la Liga italiana de fútbol, un encuentro que medirá al mejor ataque con la mejor defensa del torneo. Tras años de dominio de la Juventus, la Serie A se acerca esta temporada a su ecuador con una apretadísima lucha por la primera posición.

El equipo bianconero sigue manteniendo pese a todo su poder de fuego en ataque, con 44 goles anotados en 17 jornadas. Pero del otro lado tendrá a la Roma, el equipo menos goleado con 10 tantos recibidos en 16 partidos. Veintiuno de los goles de la Juventus fueron obra de los argentinos Paulo Dybala (12) y Gonzalo Higuaín (9), quienes el miércoles anotaron un tanto cada uno ante el Genoa para que el conjunto de Turín avance a los cuartos de la Copa Italia.



A ello hay que sumarle el trabajo del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que brindó 13 asistencias en el certamen. Para Dybala, el gol significó el final de una sequía goleadora de más de un mes. "No estaba teniendo un mal momento", lo defendió Higuaín, un hombre acostumbrado a las críticas tanto en Italia como en la selección argentina.



"Tal vez empezó demasiado bien. Cuando no haces los goles estás bajo presión y cuando los haces quieres más. Espero que pueda encontrar un balance". La Juventus comenzó la temporada con algunas dificultades en defensa, aunque está recuperando su tradicional solidez en las últimas semanas.



De hecho, suma ya siete encuentros consecutivos con la valla invicta. "Es lo que nos faltó en el el comienzo de la temporada, estábamos tal vez un poco livianos defensivamente. Pero ahora estamos en un gran momento", afirmó el mediocampista Miralem Pjanic, quien se unió a la Juventus tras dejar la Roma en 2016.



El conjunto romano, en cambio, llega golpeado tras haber quedado afuera en los octavos de final de la Copa Italia con una sorpresiva caída por 2-1 en casa ante el Torino. "Debemos crecer y madurar", pidió Eusebio Di Francesco, el técnico de la Roma, tras la derrota del miércoles.



"Estaría preocupado si hubiéramos jugado realmente mal, pero hemos tenido los mismos problemas que en la Liga. Estamos creando muchas oportunidades y no las estamos concretando". La tendencia se vio también en la última jornada de la Serie A, cuando la Roma batió por la mínima al modesto Cagliari en tiempo de descuento.



Fue el quinto 1-0 de los 'Giallorossi' en el campeonato. El encuentro, en cualquier caso, enfrenta a dos de los equipos más poderosos de Italia. Son los únicos representantes de la Serie A en los octavos de la Liga de Campeones y también grandes animadores del campeonato doméstico.



La Juventus marcha en segunda posición con 41 puntos, uno por detrás del Napoli. La Roma está cuarta con 38, aunque tiene un partido pendiente. Horas antes del gran duelo en Turín, el Napoli buscará defender su liderato mañana cuando reciba a la Sampdoria, que desde que venció 3-2 a la Juve a mediados de noviembre apenas logró un punto en cuatro partidos.



El Inter de Milán, tercero con 40 puntos, intentará por su parte recuperarse de su sorpresiva derrota de la semana pasada ante el Udinese cuando visite al Sassuolo. Y el golpeado Milan, hundido en la octava posición y sin reacción pese a la llegada del entrenador Gennaro Gattuso, recibirá al Atalanta.



La actividad del sábado se completa con los encuentros Lazio-Crotone, Genoa-Benevento, Spal-Torino y Udinese-Verona, mientras que la fecha se abre hoy con los duelos Chievo-Bologna y Cagliari-Fiorentina. El domingo no habrá partidos antes de la Navidad.