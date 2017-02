La Justicia da luz verde al proceso millonario contra Armstrong

Una corte federal en Washington rechazó el archivo del proceso contra el exciclista estadounidense Lance Armstrong, al que se le reclaman casi cien millones de dólares de indemnización.

El pleito contra el texano, al que se le quitó su victoria en siete Tour de Francia tras confesar en 2013 que se había dopado, fue interpuesto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y su ex compañero de equipo Floyd Landis.



Una sentencia condenatoria podría poner a Armstrong en una situación muy delicada. Hasta ahora, el ex deportista de 45 años, que está suspendido de por vida, ha perdido más de diez millones de dólares en procesos por daños y perjuicios.



La empresa Tailwind Sports, propietaria del equipo de Armstrong de 2000 a 2004, recibió más de USD 32 millones de patrocinio del servicio estatal de correo US Postal.



La corte podría ahora pedir una indemnización tres veces superior, en concreto de 96,801 millones. La exsuperestrella está acusada de haber violado las directrices antidoping establecidas en los contratos de los corredores y haber causado un gran daño a la imagen de los demandantes.



Landis, que en 2006 perdió también su victoria en el Tour por doping, presentó en 2010 la demanda, a la que el Estado se adhirió tras la confesión de Armstrong en el programa de televisión de Oprah Winfrey.



Landis, que fue un confidente clave en el caso contra Armstrong, podría recibir un cuarto de esa suma en el caso de una condena al texano, que dominó la carrera francesa, la más importante del mundo, entre 1999 y 2005.