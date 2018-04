Justicia paraguaya pide la captura internacional del futbolista Francisco Silva del Emelec

LEA TAMBIÉN

Julián López Aquino, juez penal de Asunción, Paraguay, solicitó una orden de captura internacional en contra del paraguayo-ecuatoriano Francisco Silva, que milita en Emelec. Eso debido a un supuesto incumplimiento de pago pensión alimenticia a uno de sus hijos.

Según el escrito, que se envió el pasado 14 de marzo del 2018 al jefe de la Interpol paraguaya, el deportista habría incumplido con la asistencia alimenticia de su hijo Francisco Jesús Sales, menor de edad, desde marzo del 2016.



En el documento se menciona que la cuota mensual es de 1 250 000 guaraníes, lo que equivale a USD 225. En el escrito también se resume que ya ha habido audiencias respecto a este caso, pero que el deportista no ha justificado su inasistencia.



“Se aclara que la orden de captura es de carácter internacional, teniendo en cuenta que el que el mismo (Silva) se encuentra presumiblemente en Manta, Ecuador, donde se desempeña como jugador de fútbol profesional”, dice el comunicado.



Silva salió de Delfín a inicios de este año y firmó por Emelec, club con el que se consolida como titular. En febrero pasado consiguió la naturalización como ecuatoriano. Está casado con Gabriela Páez, con quien tiene dos hijas.



Hasta el momento el nombre del deportista no aparece en los registros de la Interpol, según página web. No obstante, en el documento judicial se menciona que podría cumplir una pena mínima de cinco años de prisión.

Diarios paraguayos como Popular o la Voz Digital, se hicieron eco de la noticia en días pasados. Eduardo Díaz, representante de Silva en Ecuador, está al tanto del lío legal y contó a Diario El Comercio que están cerca de solucionarlo.



“Los abogados del jugador están trabajando en eso, no es de mayor gravedad el problema. En la tarde me voy a reunir con los juristas”, contó el empresario, que lamentó que el tema se haya hecho público.



Adelantó que tienen previsto iniciar acciones legales en contra de la expareja del futbolista, por haber ventilado el tema, que a su criterio debió manejarse de manera privada.