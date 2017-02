Julio César Chávez Jr. y 'Canelo' Álvarez se retan en México previo a su pelea 

Los boxeadores Saúl 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez Jr. sostuvieron hoy su primer enfrentamiento, en esta ocasión mediático, frente a varios cientos de aficionados en la capital mexicana, previo a la pelea del próximo6 de mayo en Las Vegas.

'Canelo' y Chávez, ambos respetuosos, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en el inicio de la llamada "gira de promoción" de uno de los cruces más esperados en el boxeo mundial. "Lo que juega es el orgullo", comentó Chávez Jr., que ha sido acusado por su falta de rigor en los entrenamientos. "He aprendido más de mis derrotas que de mis victorias", advirtió el llamado "Hijo de la Leyenda". "Esta pelea es por México", expresó Álvarez, quien también usó el mismo término que su rival. "Por tantas críticas que he recibido, el orgullo es lo que más puede, esta pelea es por eso", explicó.

"Las peleas entre mexicanos son grandes. Haré mi parte para que ésta entre a la historia del boxeo mexicano", expresó confiado Álvarez. "Somos dos peleadores que van a pegar, hay una posibilidad grande de noqueo", añadió. "No fue difícil de arreglar esta pelea", afirmó, en tanto, el exboxeador Óscar de la Hoya, que encabeza a la productora "Golden Boy Productions", organizadora de la pelea. "Saúl la quería y mi trabajo como promotor fue conseguirla", completó. Chávez Jr. había anunciado hace unos días que sería entrenado por Ignacio Beristáin, miembro del Salón de la Fama y uno de los más respetados en el deporte. "No me preocupa quién lo entrene", dijo Álvarez, en respuesta a esta decisión de su rival. "El Canelo es bueno, pero Chávez Jr. bien concentrado le puede ganar a él y a cualquiera", declaró Julio César Chávez padre, una de las leyendas del boxeo mexicano. "Hemos visto al mejor Canelo, pero no hemos visto al mejor Chávez Jr. todavía", añadió.

La presentación de la pelea se llevará a cabo a lo largo de la semana en tres ciudades de Estados Unidos: Nueva York, Houston y Los Ángeles. Chávez padre advirtió hoy por la mañana que este tipo de "tours promocionales" son "estresantes". "Es pesado porque no tienes tiempo de entrenar, pero es bonito para convivir con la gente", declaró a la cadena ESPN.

En enero pasado, los boxeadores confirmaron la pelea, una de las más esperadas en los últimos años. Según el diario 'Reforma', se estima que la bolsa para el 'Canelo' Álvarez será de entre 25 y 30 millones de dólares. Para Chávez Jr. sería de 10 millones.

'Canelo' Álvarez llega como el favorito en las apuestas (6 a 1) y un récord de 48 victorias (34 de ellas por nocaut) y una derrota. Chávez Jr. lo hace con 50 victorias, 34 por nocaut, y dos derrotas, una de ellas también por nocaut. La pelea se llevará a cabo en el T-mobile Arena, en Las Vegas, Nevada. El recinto ya fue usado para un evento boxístico, cuando el 'Canelo' noqueó en seis rounds al británico Amir Khan en mayo de 2016.