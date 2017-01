Julio Moreno,con el acelerador a fondo en los circuitos europeos

Para Julio Moreno, migrar al Viejo Continente significa concretar un proyecto de vida: correr la Fórmula Uno. “Llevo cinco temporadas en Europa; han sido años de mucho aprendizaje”, comenta el quiteño de 21 años.

Ha participado en grandes pistas del automovilismo, como Monza, Imola, Barcelona, Silverstone, Franco, Jerez, Estoril, Red Bull. “El único escenario de Fórmula 1 que me falta es el circuito de Mónaco”.



En estos cinco años corrió en la Fórmula Ford, Fórmula Renault y Fórmula 3. En el 2015 formó parte de la escudería británica Threebond con T-Sport, mientras que en el 2016 pasó a vivir a Valencia (España). Eso, porque se vinculó con el equipo español Racing Campos, con el que disputó el campeonato de la F3 de Europa y estuvo como piloto de desarrollo en la Fórmula E, que se corre en monoplazas eléctricas.



“El año pasado debí terminar en el ‘top’ 5, pero por cuestiones mecánicas terminé en el ‘top 10’”, relata. Sin embargo, su participación en la Fórmula E le permitió conocer otro aspecto de esa competencia de alto rendimiento. Ser un piloto de desarrollo implica pasar varias horas en los simuladores del equipo y trabajar de manera directa con los ingenieros mecánicos y los pilotos.



“En Mónaco, donde están los simuladores, realizamos los ensayos y pruebas en cuanto a estrategias. Se prueban muchas variantes. Ese informe se lo pasamos a los pilotos y a los ingenieros para planificar la estrategia pues, como son autos eléctricos, se debe dosificar la energía del motor”. Trabajar con Adrián Campos, el mánager que llevó a Fernando Alonso y otros seis pilotos a la Fórmula, dice que es un privilegio, pero este mes deberá tomar una decisión.



Otras propuestas desde Estados Unidos “En Europa conocen de mis condiciones y capacidades. He recibido varias propuestas interesantes que las estoy analizando, una de ellas es la Indy en Estados Unidos y otra es correr la legendaria carrera de Le Mans”, señala el deportista. Julio Moreno se define como un piloto agresivo a la hora de conducir a más de 200 kilómetros por hora.



“Mi fuerte es rebasar y defender mi posición. Lo que debo mejorar es el rendimiento en las mangas de clasificación, porque salgo muy retrasado. Soy veloz, así lo demuestran los resultados, siempre estuve en el ‘Top’ 3 de las vueltas más rápidas”. Esa tarea de dominar pistas, conducir monoplazas a gran velocidad, aprender de estrategias y relacionarse con pilotos de jerarquía le obligó a salir del hogar cuando cumplió 16 años. Dejó pendiente los dos últimos años de bachillerato que los concluyó en Inglaterra.



Quiso intentar estudiar Economía y Finanzas en la universidad, pero al final tuvo que retirarse. “No hay compatibilidad de tiempos, había que elegir entre lo uno y lo otro. Pero si miramos la lista de pilotos de Fórmula 1, la mayoría no terminó el bachillerato”.



Ahora le dedica su tiempo completo al automovilismo. Se entrena en la preparación física y psicológica, y también practica otros deportes que complementan su condición física como triatlón, el karting, el buceo y el parapentismo porque debe mantenerse bajo de peso, pero muy fuerte para enfrentar las competencias que tiene cada fin de semana. “Vivir solo desde los 16 años me ha ayudado a madurar rápidamente. Me costó aprender a cocinar y lo que no me gusta hasta ahora es lavar la ropa”, dice entre sonrisas. Pero lo que más destaca son las responsabilidades que asume sin que nadie lo supervise.



“Sé que no hay que trasnocharse, porque tengo que levantarme usualmente a las 06:00, para mis entrenamientos. Sé a dónde quiero llegar”. Ese lugar al que quiere llegar es la Fórmula Uno, la mayor categoría competitiva del automovilismo. Él conoce que el aspecto económico es un limitante en ocasiones, pero sigue peleando. “Estoy encontrando caminos que nos lleve a nuestra meta y luego devolver al país todo el conocimiento adquirido. Además, guiar a los chicos que vienen detrás para que no cometan los errores que yo los cometí”.



Biografía



Origen. Nació el 12 de junio de 1995 en Quito. Integra el equipo Campos Racing.



Palmarés. Fue campeón de karting provincial y nacional en el 2009. Tiene siete podios en las F3 y Europea.