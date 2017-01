Aucas promoverá juveniles en la Serie B

En Aucas, la planificación dirigencial arrancó a finales de diciembre. La comisión económica se reunió a mediados del mes pasado para concretar cuál será el presupuesto del club para este año en la Serie B.

El descenso redujo los ingresos de publicidad y derechos de TV que correspondían al 60% del presupuesto del año pasado, que estaba en USD 3,5 millones. Según la directiva, varias marcas, entre ellas Pinturas Cóndor, Big Cola y Amalie decidieron no continuar auspiciando al equipo.



Las empresas que seguirán apoyando al equipo son KAO, Andalucía y Jabonería Wilson. Además se buscan otras empresas que publiciten en el interior y exterior del estadio Gonzalo Pozo Ripalda.



“Con el descenso nos tocó aplicar el plan B que ya teníamos armado al final de la temporada pasada. Lamentablemente perdimos varias marcas y se redujeron varios gastos que hacen que el proyecto 2017 sea sostenible”, dijo David Aguilar, gerente administrativo de Aucas.



En la Serie B, Aucas tendrá una plantilla reducida. Por pedido de Danny Walker, administrador de los orientales, la nómina será de 25 futbolistas.



“El año pasado los sueldos de la plantilla estaban inflados. En nuestro balance final nos percatamos que se gastó cerca de USD 1,5 millones solo en el equipo de primera”, dice Aguilar, quien aclara que este año los expetroleros serán el club con el presupuesto (USD 1,5 millones) más alto del torneo de la Serie B.



A finales del año pasado hubo una fuga de talentos. De la plantilla del 2016, que tenía 48 futbolistas inscritos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para la Serie A, se fueron 17 jugadores del club.



A la mayoría se les acababa el contrato, como el caso del argentino Esteban Solari, que terminó siendo el goleador del club con 10 tantos. Además se negoció la salida de otros que todavía tenían una relación contractual hasta mediados y finales del 2017.



“Por el tema del presupuesto decidimos darles finiquito a varios jugadores. Todos lo aceptaron. Con otros que tenían contrato, decidimos resignar valores para desvincularlos”, dice el dirigente.



Esta salida de futbolistas ya estaba presupuestada en el plan B que tenía el club. Además, en la reunión de la comisión de fútbol de diciembre se estableció que la base del equipo estará conformada por nueve jugadores de las formativas que fueron promovidos por el DT Armando Osma en la temporada pasada.



No todos los futbolistas se desvincularon por completo del club. Por ejemplo, Joao Rojas se fue a Emelec en condición de préstamo. En el caso de Ayrton Preciado, que también será eléctrico este año, Aucas se quedó con el 50% de su pase.



“Nos quedamos con los futbolistas que consideramos que están listos para jugar en el primer equipo en la B. Además, dimos a préstamo a otros que vemos que tienen proyección y que Aucas se podría beneficiar en futuras negociaciones”, dice Aguilar.



Preciado, Rojas , Édison Carcelén y Jonathan Betancourt (ahora en Liga de Quito) jugarán torneos internacionales. En los planes de Aucas está que estos clubes sirvan de vitrina internacional y nacional para sus jugadores.



La pretemporada oriental arrancará en febrero

​

Según Walker, administrador del club, Aucas no se ha descuidado de hacer fichajes. En las oficinas de la institución reposan carpetas de futbolistas que podrían llegar al club. Además, el inicio de la temporada en la Serie B arrancará a inicios de marzo, por lo que todavía hay tiempo para hacer contrataciones.



En la dirigencia estiman reforzar la plantilla con cuatro jugadores nacionales de experiencia y cuatro extranjeros. Asimismo, se harán pruebas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, el lunes 9 de enero.



Osma y Nelson Videla, entrenador de las formativas, presentarán informes de los nuevos prospectos y dependiendo de esto se harán los contratos para este año.



Los entrenamientos de pretemporada arrancarán en febrero. Las prácticas serán en la Casa de la Selección.

En Aucas trabajan en una alianza estratégica con El Nacional. Este Diario conoció que el objetivo es que los ‘puros criollos’ también jueguen en el estadio de Chillogallo. Así se reducirían los costos para ambos clubes.