¿Limpieza profunda en el FC Barcelona? Los 11 prescindibles del DT  Valverde

El FC Barcelona ganó La Liga de España y la Copa del Rey, pero su principal y gran objetivo es la Champions League. Mientras suenan jugadores como Eden Hazard o Willian (los únicos refuerzos hasta el momento son Arthur y Clement Lenglet), Ernesto Valverde le acercó a la dirigencia una extensa lista de prescindibles.



Con las salidas confirmadas de Paulinho y Gerard Deulofeu, los mandatarios del elenco azulgrana también se mueven dentro del mercado para "ubicar" a estos futbolistas. La intención es crear espacio salarial y hacerse con dinero para ir en búsqueda de algún jugador de renombre para acompañar a Lionel Messi y, de a poco, subir talentos del equipo filial.



La lista de prescindibles de Ernesto Valverde:

El guardameta holandés Jasper Cillessen en un cotejo ante Argentina. Foto: Archivo / AFP

Jasper Cillessen:

El holandés vive a la sombra de Marc-André ter Stegen. Prácticamente no tiene minutos y se encuentra relegado en la consideración del entrenador. El arquero aceptaría marcharse en búsqueda de continuidad (fue tasado en 30 millones de euros).



Yerry Mina:

Pese al gran Mundial que realizó con la Selección de Colombia en Rusia 2018, el marcador central corre desde atrás e intentarán venderlo. Varios equipos de Europa lo sondearon.



Marlon Santos:

El brasileño regresó de estar a préstamo en el Niza de Francia y no es tenido en cuenta por el entrenador.



Aleix Vidal:

Jugó muy poco con Valverde y si llega una oferta desde el club no pondrán trabas.



Douglas:

El nivel mostrado en su paso como cedido en Benfica no convenció y le buscarán un nuevo destino.



Thomas Vermaelen:

Ante la superpoblación de marcadores centrales, el belga podría emigrar.



Rafinha:

El mediocampista es consciente de que no tendrá los minutos que desea en Barcelona y presiona para regresar al Inter, donde levantó su nivel.



André Gomes:

Arribó al club como un refuerzo estelar, pero nunca logró asentarse dentro del equipo. No haber ido al Mundial con Portugal le quitó pretendientes.



Sergi Samper:

El mediocampista estuvo cedido en Granada y Las Palmas y todo hace indicar que nuevamente se marchará a otra institución.



Munir El Haddadi:

Barcelona buscará extenderle su contrato para luego venderlo.



Paco Alcácer:

Con Luis Suárez como titular inamovible, el español tuvo escasas oportunidades. El Everton preguntó condiciones para ficharlo.