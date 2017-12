Juan Ramón Silva es el coordinador de las formativas del Deportivo Cuenca

La dirigencia del Deportivo Cuenca presentó al técnico uruguayo Juan Ramón Silva como nuevo coordinador de sus divisiones formativas. El acto se cumplió este miércoles 20 de diciembre del 2017, en las oficinas del club.

Además, dirigirá a los equipos de reserva y Sub 18. El extécnico de Universidad Católica, Valdez, Olmedo, Aucas, Deportivo Quito y Emelec tiene conocimiento de los contratiempos que vivieron sus antecesores por falta de dinero. Él anhela que la situación cambie el próximo año.



Silva, de 69 años, está consciente que es difícil trabajar cuando no se cubren los salarios de los entrenadores a tiempo, cuando faltan canchas e implementos deportivos para entrenar. La dirigencia cuencana se ha comprometido a corregir esas deficiencias registradas en los últimos años.



La Comisión de las Divisiones Formativas, liderada por Julio Loja, ha solicitado al Directorio manejar su propio presupuesto en el 2018, cuyo monto es de USD 120 000. El próximo lunes se analizará la propuesta para la aprobación respectiva, adelantó el presidente del club, Claudio Peñaherrera.



Según Loja, el financiamiento será a través de los patrocinadores que se consiga mediante autogestión. Las empresas que apoyen el proyecto tendrán publicidad en los equipos Sub 12, 14, 16, 18 y reserva que representan al Deportivo Cuenca en los torneos nacionales.



El objetivo principal de Silva, quien retorna al ‘Expreso Austral’ después de 24 años (dirigió al equipo profesional en 1993), es ascender jugadores al plantel de la Serie A. “El más caro anhelo que tengo siempre es decir a los dirigentes tengo cinco chicos para el plantel de primera”.



Silva, quien en 1998 fue campeón del fútbol ecuatoriano con Emelec, reconoció que es un poco normal que las formativas sean relegadas, en todo aspecto. Pero espera que eso cambie. “No podemos entrenar sin canchas, no me parece correcto no tener un vestuario, que falten materiales para entrenar…”.



Hasta finales del 2015 dirigió a Liga de Portoviejo, en la Serie B y ese fue el último equipo en el que trabajó. Actualmente reside en Cuenca y eso le hizo más fácil su vinculación al representativo azuayo.