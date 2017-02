José Mourinho se queja de los árbitros: 'las reglas son diferentes para mí'

El entrenador del Manchester United se quejó de nuevo del trato “diferente” que reciben tanto su club como él por parte de los árbitros, en declaraciones realizadas tras el partido de su equipo contra el Hull en Old Trafford (0-0) de la liga inglesa.

Preguntado en rueda de prensa sobre el comportamiento de los entrenadores Jürgen Klopp (Liverpool) y Arsène Wenger (Arsenal) , Mourinho respondió: “No me hagan preguntas a las que no puedo responder”.



“Ustedes saben que soy diferente. Las reglas son diferentes para mí. Todo es diferente”, se quejó.



“Tuve que ver a mi equipo jugar desde un hotel, se me prohibió ir al estadio. Y ayer (martes), el cuarto árbitro le dijo a un entrenador 'Aprecio vuestra pasión, haga lo que quiera'”, denunció el portugués, que ya ha sido excluido en dos ocasiones esta temporada, por haberle dado una patada a una botella en respuesta a una decisión y por haber tenido un altercado con un árbitro.



“Hoy, me dijeron que me sentara o que me enviarían a la grada, todo es diferente para mí”, agregó “Mou” .



Mourinho se refería a un incidente ocurrido el martes, cuando Klopp le gritó al cuarto árbitro tras el penalti que consiguió parar su portero en el minuto 75º. El entrenador se disculpó a continuación por haberle gritado al árbitro: “nadie puede vencernos”.