José Mourinho está preocupado por la acumulación de partidos del United 

La acumulación de partidos podría lastrar el final de temporada del Manchester United, temió este miércoles el entrenador de los 'Red Devils', José Mourinho, en la víspera de la semifinal de la Copa de la Liga ante el Hull (victoria del United 2-0 en la ida).

Si el equipo de 'Mou' alcanza la final, tendrá que jugar por ese título el 26 de febrero. El derbi ante el Mánchester City, previsto para ese día, tendría que ser aplazado a otra fecha: “Estoy seguro de que elegirán un momento difícil para nosotros”, declaró el técnico portugués en conferencia de prensa, temiendo que los responsables de la retransmisión televisiva quieran una fecha y un horario que no resulte de su agrado.



“Y luego está la Europa League, que es una competición que no se para nunca. En la Liga de Campeones se pasa a los octavos de final (desde la fase de grupos), en la Europa League hay que jugar unos dieciseisavos de final y luego los octavos. Si pasamos, va a ponerse realmente difícil” , afirmó Mourinho sobre la eliminatoria europea contra el Saint-Etienne francés (16 y 23 de febrero) .



En la Premier League, el Manchester United (6º), donde milita el ecuatoriano Luis Antonio Valencia, está luchando por un lugar en el 'top 4' para clasificarse para la próxima Liga de Campeones.



El club de Old Trafford sigue en liza en la Copa de Inglaterra, la Copa de la Liga y la Europa League. Si alcanza las finales de esas tres competiciones podría disputar 66 partidos esta temporada.



Después de su partido en Hull el jueves, el Mánchester United recibirá el domingo al Wigan (2ª división) , en la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra.