José Mourinho vuelve a abandonar entrevista molesto por una pregunta

El portugués José Mourinho, técnico del Manchester United, volvió a abandonar el domingo, 14 de mayo del 2017, una entrevista en el fútbol inglés, molesto por una pregunta que recibió tras la derrota por 2-1 ante el Tottenham Hotspur.

Con algo de mal humor, el siempre polémico entrenador luso se detuvo a conversar con un periodista de Sky Sports tras la caída en White Hart Lane, que dejó al United ya sin posibilidades de terminar entre los cuatro primeros del campeonato.



Y cuando fue preguntando por lo que necesitaba el United para ser un contendiente serio por el título de la Premier League la próxima temporada, se fue molesto. "No quiero pensar en eso, quiero pensar en la final que tenemos que jugar", dijo Mourinho antes de retirarse.



Su equipo no tuvo la mejor temporada en la Premier, donde está prácticamente condenado al sexto lugar a falta de dos jornadas, pero tiene la posibilidad de ganar la Liga Europa y con ello clasificarse por esa vía a la Liga de Campeones.



Para lograrlo, debe batir al Ajax en la final del 24 de mayo en Estocolmo. El diálogo de dos minutos, al menos, duró algo más que la conversación que tuvo con la BBC en febrero, cuando también se retiró molesto por una pregunta tras el empate un 0-0 ante el Hull City.



"Si no sabes nada de fútbol, no deberías tener un micrófono en la mano", dijo entonces. El entrenador portugués, por otra parte, ni siquiera figura en la lista de seis candidatos al técnico del año difundida hoy por la Premier League.



El italiano Antonio Conte, del campeón Chelsea, y el argentino Mauricio Pochettino, del Tottenham, parten como favoritos en una nómina que también tiene a Paul Clement (Swansea), Sean Dyche (Burnley), Eddie Howe (Bournemouth) y Tony Pulis (West Bromwich).