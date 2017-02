Mourinho: 'Es el primer título importante con el United, pero quiero más'

José Mourinho, entrenador del Manchester United, aseguró este domingo 26 de febrero que se siente "aliviado" por haber conquistado su primer gran título, la Copa de la Liga, con el conjunto de Old Trafford pero que quiere y va a luchar "por muchos más".

"Estoy muy feliz por la victoria y por haber igualado, con cuatro títulos, al más grande (Sir Alex Ferguson) y a (Brian) Clough", señaló el preparador luso en la sala de prensa del estadio de Wembley.



El Manchester United, con dos goles de Zlatan Ibrahimovic y uno de Jesse Lingard, se impuso este domingo 3-2 al Southampton para levantar la Copa de la Liga (EFL Cup), la quinta de su historia.

"Ellos estuvieron en España tranquilos preparando el partido, creo que tuvieron dos semanas. Nosotros, por contra, estábamos jugando en la FA Cup y en la Europa League. Y se notó cuando el partido se rompió, cuando llegaron al 2-2", afirmó.



"Es un título importante para los aficionados, para los jugadores, para el club y para mí. Me someto siempre a mucha presión y mi objetivo era ganar un gran trofeo en cada club. Ahora me siento aliviado de haberlo hecho", dijo Mourinho.



"Pero queremos más. Me quedan dos años más de contrato y espero ganar más títulos. Sé que es complicado esta temporada, pero vamos a intentar luchar por más", indicó.



Preguntado por Ibrahimovic, autor de un doblete y nombrado mejor jugador de la final, Mourinho aseguró que "sabía de su potencial" antes de que llegara a Inglaterra.



"Fui su entrenador y sabía el potencial que tenía. Sólo un tonto llega a Inglaterra, a un equipo como el United, con 35 años si no se siente listo para rendir. Cuando toma la decisión de venir es porque se siente preparado", comentó.



El preparador luso también tuvo palabras de aliento para su colega Claude Puel, entrenador del Southampton, al que le dijo que "su equipo mereció llevar el partido hasta la prórroga".



"El hombre que dejó hace la mesa hace unos minutos tiene razón para estar decepcionado y triste. Su equipo mereció irse a la prórroga", aseveró.



"Perder el partido en el minuto 87, cuando queda tan poco tiempo para reaccionar, es injusto. Quiero decirle eso a Claude, a los jugadores y a los aficionados del Southampton. Nos dieron una final preciosa para los neutrales, un partido de fútbol maravilloso", sostuvo Mourinho.