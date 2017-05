José Gabriel prolonga la dinastía de los Cevallos en los mundiales

La infancia y adolescencia de José Gabriel Cevallos está atestada de anécdotas futboleras. El golero y capitán de la Selección Sub 20 de Ecuador dormía con los buzos de su padre, ‘Pepe Pancho’ Cevallos.

Ahora, el actual presidente de Barcelona SC es su principal guía y le enseña todos los secretos del arco. Miran videos juntos y corrigen errores. Estudian cada movimiento que hace bajo los tres palos.



‘Panchito’, como le llaman en la mini-Tri, va por su segunda experiencia mundialista y mantiene el apellido Cevallos como una dinastía futbolera.



Cevallos padre estuvo en el primer Mundial de Corea-Japón 2002. José Francisco, el júnior que juega en Liga de Quito, en cambio asistió al Mundial Sub 17 en México, y José Gabriel, quien ya brilló en el Mundial juvenil Sub 17 de Chile (2015), completará la cuarta presencia de un Cevallos en las selecciones mundialistas.



“Mi padre siempre me dice y me aconseja que sea sencillo. Mi madre nos repite con insistencia que entre más alto se llega uno debe tener los pies sobre el suelo. Que sea humilde, buen compañero y que no cambie la forma de ser”, dice José Gabriel, que tiene 1,86 metros de estatura.



Durante el sudamericano clasificatorio, Cevallos fue el capitán de la Selección. Emocionado cuenta que su entorno futbolero influyó para inclinarse por ser guardameta.



Recuerda que en el 2008, cuando su padre se consagró campeón de la Libertadores con LDU, tenía 10 años y exhibía unas libras de más. “Estaba gordito...”, recuerda.



Decidió empezar a entrenarse y en el 2009 se vinculó a las formativas de la ‘U’. Le gustó ser golero porque desde la infancia su padre y su tío Álex Cevallos (exfutbolista) le inculcaron el amor por el fútbol. Admite que lloraba cuando le exigían en una cancha de su casa. Allí, su padre lo hacía practicar por las tardes.



Sonríe al recordar que su hermano José Francisco también era golero, pero colgó los guantes a los 12 años para convertirse en volante. “Soy un agradecido con Dios por rodearme siempre con gente del fútbol. Mi sueño es ser campeón Sub 20 en Corea. Trabajamos duro para lograr cosas importantes”, dijo el admirador de Gianluigi Buffon, golero italiano de Juventus.



La vida de José Gabriel tomó un giro este año, después de no renovar con Liga de Quito. Él decidió firmar contrato con Barcelona y tuvo que alejarse de su hermano, José Francisco. La decisión le tomó varios días, pero finalmente decidió irse a vivir a Guayaquil.



Con esto, su rutina tuvo cambios radicales. Por ejemplo, en Quito solía ir al cine o jugar Play Station con su hermano por las tardes. Ahora ya no lo pueden hacer todos los días.



‘Gabi’, como también lo llaman en la familia, en los tiempos libres disfruta con Matías José, su hermano menor de 6 años, de los juegos electrónicos y de los paseos. Giancarlos Terreros, el otro golero de la Sub 20, es uno de sus mejores amigos. Con él también juega Play. A Cevallos le gusta elegir los clubes ingleses Manchester City y Arsenal.



El preparador físico de la Tri, Eduardo Moscoso, cuenta que José Gabriel es uno de los que habla perfectamente inglés. Eso lo aprendió en el colegio.



Los estudios también son prioridad para los Cevallos. José Francisco, el de la ‘U’, está estudiando Periodismo a distancia. José Gabriel también piensa seguir una carrera, pero ahora su prioridad es la participación en Corea del Sur.



Rosi Enríquez, la madre de los Cevallos y esposa de ‘Pepe Pancho’, también se prepara para seguir los partidos de la Selección. Los partidos de Ecuador serán en horas de la madrugada, pero ella estará pendiente de su hijo.



Los hermanos y los familiares de Cevallos mantendrán contacto por las redes sociales. Incluso Álex, el tío de Gabriel, le dará algunos consejos mediante el celular.



En la cita mundialista, Ecuador integra el Grupo F. Según la planificación de Rodríguez y su cuerpo técnico, un día antes del debut contra Estados Unidos, el 22 de mayo, la Selección reconocerá y se entrenará en el estadio de Incheon. Cevallitos ya conoce Corea, porque hubo un torneo amistoso antes de la participación mundialista.