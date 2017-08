José Francisco Cevallos: No haremos pública la sanción de Álvez

El delantero uruguayo Jonatan Álvez cumplió su segundo día de entrenamiento con las reservas de Barcelona SC, debido a una falta disciplinaria. Los directivos canarios se pronunciaron hoy, 17 de agosto del 2017, respecto al tema.

José Francisco Cevallos, presidente, reconoció que el jugador cometió un error y que fue sancionado por ello; sin embargo, le restó importancia a lo ocurrido y dijo que se había superado el inconveniente.



"Se equivocó por esas ganas de estar en los partidos, esos son los jugadores que queremos. Tuvo un exabrupto pero lo hablamos, es un buen muchacho y todos nos equivocamos", dijo el titular de club.



Se le consultó sobre cuál fue la sanción, además de su relegación a las reservas, pero evitó profundizar en ello. "Es como cuando castigamos a un hijo, no le contamos al vecino, eso queda dentro de casa. No haremos pública la sanción no las cosas que se hablaron en la reunión", contó.



Los principales de Barcelona SC se reunieron el mates, 15 de agosto del 2017, para decidir el castigo. Se pudo conocer que Álvez seguirá en las reservas, hasta que el DT Guillermo Almada decida regresarlo al equipo principal.



A pesar de ello, el comportamiento del jugador sigue siendo agresivo. Ayer 16 de agosto, el uruguayo habría insultado a los camarógrafos que fueron a tomar fotografías y videos de su práctica con las reservas, en el parque Samanes, de Guayaquil.