José F. Cevallos: Voy a cumplir mi periodo de cuatro años en Barcelona SC

Los rumores apuntan a que José Francisco Cevallos sería el nuevo Gobernador del Guayas, tras la posesión del nuevo Gobierno Nacional, encabezado por Lenín Moreno, el próximo 24 de mayo.

Actualmente Cevallos es presidente de Barcelona SC, por lo que los aficionados del equipo se preocuparon por la posible designación del directivo.



"Voy a cumplir mi periodo de cuatro años como presidente, es la promesa que hice a los socios y a todos los que hacen Barcelona", dijo el titular canario en una entrevista para la radio Super K800.



A pesar de eso, Cevallos evitó ratificar o negar su designación como Gobernador. "Es un tema que ya lo hablaremos", dijo cuando se le consultó sobre su posible incursión en el Gobierno provincial.



Cevallos no tiene impedimentos para cumplir con las dos dignidades de manera simultánea. En los estatutos del club, no existe la prohibición para que las personas ejerzan cargos públicos durante su mandato como directivos canarios.



Así lo confirmarln Carlos Alfaro Moreno y Jorge Reinoso, vicepresidente y abogado del club. "El estatuto no lo impide", dijeron. Ellos tampoco ratificaron que Cevallos haya aceptado el cargo, hasta el momento.