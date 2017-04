La AFA eligió a Jorge Sampaoli como técnico de la Selección de Argentina 

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó hoy que el entrenador Jorge Sampaoli, actualmente en el Sevilla de España, "es el elegido" para hacerse cargo del seleccionado 'albiceleste'.

"Sampaoli es el técnico elegido. Hoy puedo afirmar que es el único candidato, pero somos respetuosos con el Sevilla porque aún sigue trabajando ahí", dijo Tapia en declaraciones al canal ESPN. El dirigente comentó que en los próximos días procurará "negociar" la salida de Sampaoli del conjunto andaluz.

El contrato que une al entrenador argentino con el Sevilla tiene una cláusula de rescisión de USD 1,5 millones que deberá pagar si decide poner fin al vínculo antes de tiempo. "Yo tengo contrato por dos años y tengo cláusulas. Así como tiene derecho un jugador a irse por un cláusula también lo tiene un entrenador", sostuvo Sampaoli días atrás ante la prensa.

El 15 de abril pasado el dirigente argentino viajó a Barcelona para reunirse con el astro Lionel Messi, pero también tuvo un encuentro con el abogadode Sampaoli, Fernando Baredes. Si bien ambos desmintieron una reunión, estuvieron en el mismo hotel de la ciudad catalana.



Mientras tanto, Sampaoli dio otro paso para transformarse en el próximo seleccionador argentino de fútbol al proponerle a un antiguo colaborador, Sebastián Beccacece, sumarse a los ayudantes que tendrá al frente del equipo nacional. "No me corresponde opinar sobre los jugadores de Argentina porque tengo una propuesta concreta de Sampaoli. Hace dos días recibí su llamado", expresó hoy Beccacece, actual entrenador de Defensa y Justicia en Argentina, en declaraciones a FM Late 93.1, de Buenos Aires, reproducidas por el portal de noticias TyC Sports.



Beccacece fue colaborador de Sampaoli en seis equipos latinoamericanos y en el seleccionado de Chile que obtuvo como local la Copa América de 2015, tras imponerse a Argentina en la definición. Sampaoli "me preguntó cuál era mi situación (contractual). Hace mucho que no hablaba con él. Le pedí un tiempo para pensar la propuesta que me hizo. No tengo una decisión tomada todavía", comentó.



Argentina se encuentra quinta en las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. A la competencia le restan cuatro partidos, pero si finalizara hoy el conjunto argentino debería jugar una repesca con el ganador de la eliminatoria de Oceanía.