Jorge Sampaoli, 'centrado' en el Sevilla, no cierra puertas al Barcelona 

El entrenador argentino Jorge Sampaoli aseguró que su supuesta candidatura para relevar a Luis Enrique al frente del Barcelona es pura "especulación mediática", si bien no cerró la puerta a que ésta pueda ser una realidad en un futuro sin determinar.

"Eso son especulaciones mediáticas y no tienen la claridad de evaluar a alguien que consiguió tantas cosas como Luis Enrique", afirmó Sampaoli, preguntado por la posibilidad. "La banca del Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida y no cuando alguien piense que se puede ir por todo lo que consiguió, imagino", prosiguió el actual entrenador del Sevilla.

"A mí no me genera ninguna expectativa el comentario sino mi realidad, que tiene que ver con esforzarme por este club. El día de mañana nunca se sabe", añadió, abriendo una posible puerta futura. La derrota del Barcelona ante el Paris Saint-Germain el pasado martes en la Liga de Campeones europea disparó los rumores sobre una posible salida de Luis Enrique del club azulgrana, que aún no acometió su renovación. El técnico español, que ganó el triplete en su primera temporada al frente del banco azulgrana (Liga, Champions y Copa), y la Liga y la Copa la pasada campaña, concluye contrato el próximo junio y todavía no desveló si renovará o dará por concluida su etapa en el Barcelona.

Con los suyos al borde de la eliminación en la Champions, segundos en la Liga y clasificados para la final de Copa, no fueron pocas las voces que en los últimos días apostaron por su salida y señalaron a Sampaoli entre los principales candidatos a sustituirlo. Hoy, el entrenador del Sevilla se dijo "centrado" en su actual equipo, pero no descartó cambios en un futuro sin fechas. "En mi mente está seguir trabajando todos los días para consolidar una idea acá en el club que me trajo a Europa", afirmó Sampaoli, "tranquilo" porque el rumor "no nació" de él. "Si usted me hace esta pregunta una semana después, tendrá mayor fuerza o la perderá porque dependerá de un montón de factores que tienen que ver con el día a día", prosiguió el técnico argentino. "El día de mañana nunca se sabe", concluyó Sampaoli, dejando la puerta abierta a cambios en el futuro. El Sevilla marcha tercero en la Liga española de fútbol, a dos puntos de distancia del Barcelona -segundo-, y el próximo miércoles afrontará su ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Leverkusen.