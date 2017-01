Jordan Sierra emociona con sus gambetas

Jordan Sierra fue un jugador de un empeine con dotación técnica desde que jugaba en el barrio Urbirríos, en Manta (Manabí). Sus hermanos Jerson y Jefferson lo cuidaron desde pequeño y lo apoyaron para que se entrenara en el club Manta desde los 15 años. Sus cualidades de volante recuperador de pelota, enganchador y con buen remate desde afuera del área lo destacaban.

El entrenador argentino Fabián Bustos comenzó a seguirlo de cerca. Le llamó la atención su rendimiento. Por ejemplo: entre el 2012 y el 2013 anotó 15 goles en 77 partidos. Debutó en Primera en el 2014 y se destacó por los seis goles que hizo en la Reserva.



Bustos habló con la directiva y pidió que lo contrataran. “Está en Delfín desde el 2015. Fue uno de los juveniles más destacados el año pasado. Es un chico que aprendió a escuchar y ahora le va bien”, manifestó Bustos.



El estratega argentino (ahora director deportivo) estuvo en las gradas del estadio Bellavista de Ambato y gritó el gol de Sierra en el empate ante Chile. El presidente del Delfín, José Delgado, también se emocionó con el tanto del manabita en la tercera fecha del torneo Sudamericano Sub 20.



Sierra, quien cumplirá 20 años en abril, fue la figura en Ambato y el presidente del club ‘cetáceo’ ya hace números de su cotización. Desde la temporada pasada, el club ha recibido múltiples ofertas para llevarse al futbolista. Barcelona SC y Emelec sondearon por sus derechos deportivos para este año pero no hubo apresuramiento.

Esteban Paz, de Liga Quito, también reveló una cifra que le plantearon por llevarse al hábil volante. A la ‘U’ le pidieron USD 500 000 como parte de la negociación por Carlos Garcés. No hubo acuerdo. La directiva del Delfín prefirió esperar el Sudamericano Sub 20 y decidió sostenerlo en el club para esta temporada.



Sin embargo, la idea de la continuidad parece caerse porque si el futbolista mantiene ese rendimiento le continuarán acercando ofertas del exterior. “Desde el año pasado recibí una oferta del Ajax de Holanda. Tengo entendido que hay delegados en el torneo y que lo están observando. Preferimos no desconcentrar al deportista. Ya habrá momento de hablar”, dijo Delgado.



En la concentración de la Selección de Ecuador, Sierra es uno de los más expresivos. Suele abrazar con frecuencia a la cocinera Consuelo Gonzalón y al personal de limpieza de la hostería El Toril. Es uno de los más alegres y bromistas con sus compañeros.



Jordan tuvo a sus dos hermanos como compañeros en el Manta, en el 2014. Ellos son sus consejeros. Andan juntos y siempre analizan los videos de los partidos. En los últimos dos años hizo una buena amistad con Efrén Mera, ahora en el Independiente del Valle. El ‘Cachorro’ lo motivaba siempre para que luche por su sueño de llegar al Bayern Múnich. Es admirador de jugadores como Arturo Vidal y Neymar.



Sierra la ganó el puesto a Juan Nazareno. Convenció al DT Javier Rodríguez con su desempeño. “Es un jugador que físicamente está muy bien. Tiene que correr mucho en la doble función de marcar y generar ataque”, dice el preparador físico de la mini Tri, Eduardo Moscoso.



Por ahora Sierra no piensa en su futuro. Quiere clasificar al Mundial Sub 20 que se jugará en Corea del Sur, este año.