Jordan Sierra dice que jugar en el Atahualpa no será una ventaja

Sonriente y entusiasta, Jordán Sierra, mediocampista de la selección Sub 20 y su preparador físico, Eduardo Moscoso, participaron en una rueda de prensa tras el triunfo ante Paraguay.

"Nos llevamos a Riobamba y Ambato en el corazón. Fueron el jugador número 12 del partido", dijo conmovido Sierra.

Para él jugar la siguiente fase del torneo sudamericano de su categoría en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito no será una ventaja. Más bien lo contrario, requerirá un trabajo físico más fuerte.



"En Quito las selecciones extranjeras se adaptarán mejor a la altura. Pero nosotros seguiremos trabajando y nos mantendremos concentrados, daremos más de nosotros", dijo Sierra.



Al terminar la rueda de prensa, los seleccionados de la 'Mini Tri' salieron de su camerino con un parlante en el que a todo volumen se escuchaba salsa choque.



En los exteriores del Estadio les esperaban decenas de aficionados que buscaban autógrafos y fotos con los triunfadores del cotejo. Fue necesario el resguardo policial para que los jugadores pudieran llegar al autobús que los movilizará hasta la Hostería El Toril, donde permanecerán alojados hasta mañana, viernes, 27 de enero del 2017.



Para Brayan Cabezas, la lesión que sufrió en el partido ante Chile, fue la mayor dificultad del partido. "Aún tengo dolor de cabeza, la lesión me afectó. Pero me encantan estos partidos, son guerras, por eso hice lo posible para poder estar aquí".