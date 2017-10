Michael Jordan dice que 'Superteams' crearán una NBA con equipos 'basura'

La leyenda retirada de la NBA Michael Jordan advirtió que la era del 'Superteam' creará una liga con 28 clubes de "basura” y grandes problemas financieros, debido al afán de las franquicias más ricas por contratar a los mejores jugadores.

Jordan, que impulsó a los Chicago Bulls a seis títulos de la NBA en la década de 1990, abordó el tema en una entrevista con la revista Cigar Aficionado, la cual dio a conocer el jueves en su sitio web.



Jordan tuvo duras críticas a los equipos que han acumulado talentos para intentar destronar al actual campeón Golden State Warriors, que la temporada pasada unió a Kevin Durant y a Stephen Curry el un tándem dominante para obtener su segundo título de la NBA.



En los últimos meses, los Cleveland Cavaliers, Houston Rockets y Oklahoma City Thunder han agregado varias superestrellas a sus listas.



“Creo que va a afectar el aspecto general de la liga desde un punto de vista competitivo” , dijo Jordan a la revista. “Vas a tener uno o dos equipos que van a ser geniales y otros 28 equipos que van a ser basura, o van a tener dificultades para sobrevivir en el entorno comercial”.



Jordan, de 54 años, también dijo que carece de la paciencia para ser entrenador, y señaló que su mayor problema es el nivel de atención de los jugadores de hoy.



“ Para mí, pedirle a un individuo que se centre en el juego de la forma en que yo jugaba sería, de alguna manera, injusto y si no lo hiciera, no habría forma de saber dónde estarían mis emociones ” , dijo Jordan a la revista.



También habló sobre su amigo Tiger Woods, un golfista campeón de 14 torneos de Grand Slam, y quien lucha por regresar después de múltiples operaciones de espalda.



Dijo que Woods se encuentra en una fase de transición quizás más difícil por las redes sociales de hoy.



“ No sé si yo podría haber sobrevivido en este momento de Twitter donde no tienes la privacidad que deseas ” , añadió.



Apuntó lo injusto de comparar a Woods con Jack Nicklaus, ganador de 18 torneos de Grand Slam, al igual que compararlo a él con Wilt Chambelrain o Jerry West, y dijo que lo importante es notar como cada uno de ellos “ impactó, cambió o evolucionó el juego ” .

“Eso es más para historias y publicidad” , dijo Jordan a la revista. “Jack y Tiger nunca jugaron uno contra el otro. Nunca jugaron con el mismo equipo. Nunca jugué contra Wilt Chamberlain. Nunca jugué contra Jerry West. Ahora decir que uno es más grande que el otro es ser un poco injusto”.



“¿Cuánto impactó, cambió o evolucionó cada uno el juego?”, se preguntó.



Resaltó que “Tiger evolucionó a un punto donde cruzó muchos límites diferentes, donde ahora no se trata solo del deporte de un hombre blanco. Hoy los hombres negros, los afroamericanos, todas las minorías juegan el golf”.



“(Woods) lo jugó a un nivel en el que generó tanto interés financiero que creció el juego desde un punto de vista comercial. Ahora, ¿eso lo convierte en el mejor?”, indicó.



Afirmó que “cuando intentas comparar diferentes épocas y equiparar quién es mejor que el otro, es un paralelo injusto, un elección injusta”.