Jonathan y su reto de llegar al podio

En la Últimas Noticias 15K, Jonathan Herrera estrenará su nueva compañera de competencias. “Es una Top End que mis padres la adquirieron en España. Está hecha a la medida, me estoy adaptando a ella”, dijo el atleta de 20 años.

El próximo 4 de junio participará por tercera ocasión en la carrera atlética quiteña. Esta vez quiere subirse al podio. En el 2015, sin mayor entrenamiento, llegó quinto. El año pasado iba entre los punteros, pero se accidentó porque la silla era prestada y no se acopló a ella. “Esta vez queremos estar en el podio”, dice.



En su opinión, el recorrido de 15 km es muy fuerte, en especial el tramo del Centro Histórico. “El ascenso de la calle 5 de Junio es muy exigente, también el de la Guayaquil, hasta llegar al Banco Central”. De la carrera dice que le gusta el apoyo permanente de la gente. “Te dicen que sí se puede. Cada grito de aliento es una motivación para continuar”.



Su nueva silla es marca Top End. “Es liviana y las ruedas de carbono me ayudan bastante. No pesa más de 20 libras”. Hace alrededor de dos años, un accidente de tránsito le dejó con vida pero sin extremidades inferiores. Encontró en el atletismo una opción para encarar su nueva vida. “Los entrenamientos son exigentes, pero los cumplo”.



Su entrenador es Fernando Espinosa, quien fue atleta de élite en los años noventa, incluso fue suyo el récord nacional de los 100 metros por 17 años. Todas las mañanas se ­entrenan de 07:00 a 09:00, en los parques La Carolina y Bicentenario. La semana anterior realizaron un entrenamiento exigente en la subida al Pululahua, en el sector de la Mitad del Mundo.



“También realizamos jornadas de pesas en el gimnasio, lo hacemos los martes y jueves, por dos horas cada día”, relató Jonathan que cuenta con el respaldo incondicional de su padres, Iván y Amanda, quienes hicieron posible la adquisición de su nueva silla. “En estos dos años ya he logrado varios triunfos. En Ambato gané los 10 km de los Tres Juanes, y en Quito, Nuestros Héroes. Pero también compito en pruebas de pista: 400 m, 800 m y 1 500 m”, añade el atle­ta, que jamás deja de sonreír.



Hace un año compitió en el Torneo Internacional de Pa­­ra­tletismo, en el que intervinieron deportistas de Colombia y Perú. El certamen se desarrolló en Guaranda. “No he podido salir del país, pero tenemos proyectos importantes que los queremos realizar”.



La competencia a la que desea llegar es la de los 42 km que se realiza en Cuba. “Es una carrera para la que estamos entrenándonos, vamos a mirar la planificación de su año deportivo con la Federación y el Comité Paralímpico”, dijo el entrenador Espinosa.



El DT destacó de su atleta las ganas y la responsabilidad por cumplir con sus tablas de entrenamiento. “Tiene cualidades innatas para desarrollar su contextura física, eso le ayuda mucho para la práctica del atletismo”. Espinosa reveló que Jonathan quiere ganar la Últimas Noticias porque es la carrera que históricamente proyecta a los atletas al alto rendimiento y a la élite. “Lo que buscamos con él es la proyección internacional. En marcas estamos muy bien, Jonathan tiene mucho por desarrollar”.