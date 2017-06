Joffre Guerrón reforzará al Pumas en un nuevo reto en el fútbol de México 

El delantero ecuatoriano Joffre Guerrón tiene una nueva oportunidad de demostrar la 'dinamita' que lo llevó en su momento a convertirse en el jugador más valioso de la Copa Libertadores de América o a llegar como una contratación 'estrella' al fútbol español.

El ariete de 32 años fue confirmado este 7 de junio como nuevo refuerzo del Pumas en México. Así se lo pudo conocer en el 'draft', en el cual los clubes mexicanos negocian a sus nuevos refuerzos para las siguientes temporadas. Su último club, el Cruz Azul, le deseó suerte.



Guerrón ha sido un jugador con altos y bajos. Fue determinante en la inolvidable campaña de Liga de Quito del 2008, cuando los universitarios ganaron la Copa Libertadores. Por eso fue pretendido por equipos internacionales y fue el Getafe el que se lo llevó a la Primera División de España. Pero en Europa no encajó y en menos de un año volvió a Sudamérica para reforzar al Cruzeiro de Brasil.



En México ya se destacó con Tigres, en otra gran campaña en la Copa Libertadores. No obstante, del Cruz Azul no salió del todo bien. En fin, el deportista ecuatoriano que los últimos meses pasó sin equipo ahora ficha por el Pumas, otro histórico de ese país.