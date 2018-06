Jheniffer sueña con ir a unos Olímpicos

LEA TAMBIÉN

Un lote de terreno ubicado detrás de la casa comunal de El Pangui, en Zamora Chinchipe, sirve como ‘pista’ para los entrenamientos de 23 atletas shuar. Allí sobresale Jheniffer Ahuanachi Juep, reciente campeona del Nacional de Miniatletismo y Combos que se realizó en Guayaquil.

Con conos plásticos, el técnico shuar Gabriel Sharup distribuye los puntos de largada y de llegada de los atletas cuyas edades están entre 7 y 14 años. Ellos corren en una superficie de tierra, con desniveles, con tramos cubiertos con piedra y hierba. No faltan las gallinas ni los pavos, que se cruzan en las prácticas.



Por las malas condiciones del sitio de entrenamientos, entre dos y tres alumnos se lesionan al mes. Así lo advirtió Sharup, quien abrió la Escuela de Atletismo de El Pangui en el 2015. “No tenemos otro lugar en dónde entrenar y no nos queda otra opción que arriesgarnos. Pedimos a las autoridades que nos ayuden”.



De ese grupo de atletas, Ahuanachi es la más destacada. Ella incursionó en el atletismo hace cuatro años y sin dudar sostuvo que “mi sueño es clasificarme a unos Juegos Olímpicos”. En Guayaquil superó a rivales de Pichincha, Guayas y Azuay, quienes se entrenan en pistas sintéticas.



Por ello, su adiestrador está convencido que el triunfo es aún más meritorio. La Federación Deportiva de Zamora Chinchipe, a través de sus redes sociales, calificó como “un logro histórico”. Ella superó tres pruebas: 60 metros, salto de longitud y 1 200 metros, cuya sumatoria de puntos le permitió ganar la medalla de oro.



“La competencia estuvo difícil, por la calidad de rivales, pero puse mucho ñeque y pude triunfar”, relató la atleta de 12 años, alumna de la Unidad Educativa Hualcopo Duchicela de El Pangui. Tiene siete hermanos y vive en la comunidad shuar Certero, a 15 minutos -a pie- del lugar de prácticas.



A su retorno de Guayaquil, Ahuanachi recibió las felicitaciones de sus padres, quienes trabajan en una empresa privada y en una tienda, en ese orden. Su próximo gran desafío son los Juegos Binacionales, Ecuador y Perú, que serán entre el 21 y 25 de noviembre en Zamora Chinchipe.



Según Sharup, “Jheniffer tiene hambre de gloria, es una muchacha inteligente que sabe cuándo atacar y cómo encarar una competencia, con mucho coraje y velocidad”. Ella es tres veces campeona provincial y obtuvo una presea de bronce en los Juegos Binacionales, en 1 200 metros planos. El 2017 fue cuarta en el Nacional de Mini Atletismo y Combos. Se tomó una revancha en Guayaquil.



El adiestrador destacó el apoyo incondicional de los padres de la atleta, quienes siempre están pendientes de su preparación y de las competencias. Por sus condiciones, advirtió Sharup, Jheniffer deberá unirse al grupo de alto rendimiento que se entrena en Zamora Chinchipe.



Ahuanachi proviene de una familia de atletas. Sus hermanos mayores: Freddy y Vanesa, son tres veces campeones provinciales. Como en la mayoría de las familias de la etnia shuar, la falta de dinero es el principal contratiempo. Sin embargo, hacen todos los esfuerzos para ver triunfar a sus hijos.



Con Jheniffer se preparan otros destacados atletas shuar como Samantha Sharup, los hermanos Marlon, Vilma y Nallely Utitiaj, quienes sobresalen en torneos provinciales. También está Marco Guambasho, campeón de los Juegos Binacionales. En el grupo hay cuatro alumnos mestizos.



Sharup insistió en la necesidad de contar con el apoyo de las autoridades deportivas de Zamora Chinchipe. “El cantón El Pangui ha demostrado que tiene un gran potencial con sus atletas y los éxitos pueden duplicarse con una buena infraestructura e implementación deportiva”. Él está consciente que su tarea es la de formación.