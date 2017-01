Mena: Se me hizo el corazón grande cuando me confirmaron el fichaje

Jefferson Mena es el último jugador foráneo que confirmó Barcelona SC, para la temporada 2017. El defensor colombiano fue presentado la tarde de hoy, 9 de enero, en Guayaquil.

"El corazón se me hizo grande cuando me confirmaron el fichaje, mis redes sociales crecieron. El apoyo fue enorme", mencionó el jugador de 27 años, que llega procedente del New York City, de la MLS.



Compartió el camerino con David Villa, Andrea Pirlo y Frank Lampard, y de ellos sumó experiencia de carácter internacional. "Quiero ponerlo en práctica acá con mis nuevos compañeros", dijo.



El exfutbolista Holger Quiñónez fue quien le entregó la camiseta. En seguida el colombiano lució el dorsal 4, que usará para la temporada 2017.



Mena pasó los chequeos médicos en la mañana y en la noche tiene previsto viajar a Estados Unidos, para sumarse a los trabajos de pretemporada que realiza el equipo. Allá también jugarán la Florida Cup, torneo amistoso.