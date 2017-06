Javier Rodríguez seguirá al mando de la selección sub 20 de Ecuador

El entrenador de la selección sub 20 de Ecuador, Javier Rodríguez, fue ratificado –en primera instancia- en su cargo, pese a la eliminación de la Tri en la fase de grupos del Mundial de la categoría que se realizó en Corea.

La Comisión de Selecciones de la FEF se reunió con Rodríguez el pasado viernes 2 de junio, en la presidencia del organismo. La junta se extendió durante tres horas, en las que el DT entregó un informe técnico sobre el rendimiento de la Tri.



En la cita, Ecuador consiguió dos puntos, producto de su empate ante Estados Unidos y Senegal, además de su derrota ante Arabia Saudita. La Tri terminó en el último puesto del Grupo F.



Durante la reunión, se le cuestionó sobre las alineaciones que usó y los cambios que realizó, según contó el miembro de la comitiva, Jorge Jiménez. Él dijo que todo se dio en marco de respeto al trabajo del DT.

“En primera instancia el DT seguirá vinculado a la FEF, la intención es que él continúe con el proceso de jugadores que vienen actuando en la sub 17”, contó Jiménez a este Diario, mediante vía telefónica.



La recomendación de la Comisión es mantener al estratega, porque consideran que es un hombre preparado y que conoce el manejo de las formativas nacionales. Ya participó en dos mundiales juveniles. Sin embargo, la decisión final la tomará el Directorio, que se reunirá esta semana.



Jiménez contó que ahora también realizarán un seguimiento de los jugadores que finalizaron el proceso de la sub 20, con el objetivo de que se mantengan en competencia y a futuro integren la selección mayor.



Una de sus propuestas es que a partir del próximo año las reservas puedan ser sub 23, para que los futbolistas “no se pierdan”. Planean hablar con los presidentes de los clubes y presentar una ponencia en el Congreso Ordinario del 2018.