Silvio Guerra correrá su primer Ironman

Silvio Guerra ya está en Boulder, Estados Unidos. En esa ciudad, a la que llegó por primera vez hace 20 años, correrá su primer Ironman, el domingo próximo. “Luego del Campeonato Mundial de Medio Ironman, que se realizó el año pasado, decidimos dar este paso”, dijo el carchense de 50 años, vía redes sociales.

Después de su retiro como atleta de élite en los 10 000 metros, 21 kilómetros y la maratón, Guerra decidió residir en el país del norte. Desde el 2003 comenzó a participar en duatlones y desde el 2009 se entrena y participa en las competencias de triatlón y medio Ironman, cuyas distancias van de 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21,1 km de atletismo.



El domingo se enfrentará al doble de esas distancias: 3,80 km de natación, que realizará en la laguna de Boulder; 180 km de ciclismo, que efectuará en los alrededores de ese reservorio; y, 42,2 km de atletismo que se cubrirán desde este escenario natural hasta el centro de la ciudad.

Se estima que el primer atle­ta pueda cubrir esta distancia en 8 horas y 50 minutos. El tiempo límite será de 17 horas. Silvio Guerra espera hacerlo en menos de 10 horas.



Como atleta de fondo, el atle­tismo es el deporte que más domina. El ciclismo está en su ADN, pues nació en Carchi, la provincia del ciclismo nacional; y si bien no es un especialista, es un deporte que domina. “La natación me costó un poco, pero hemos ido mejorando con el tiempo”.



Reside en el estado de Virginia, donde tiene acceso a dos centros náuticos donde realiza sus entrenamientos en dos jornadas de hasta dos horas por sesión. En los bosques de Fredericksburg Virginia, se entrena tanto en ciclismo como en atletismo, junto a sus compañeros del equipo TenTen Coaching.



Los Ironman 70.3 realizados en Manta los ha ganado, en su categoría, en tres ediciones. También los de Puerto Rico. “Al tener que cubrir el doble de las distancias, hemos realizado un plan riguroso en lo físico y lo técnico”.

Para el carchense, correr su primer Ironman en Boulder tiene un significado especial. “Es la ciudad donde participé en mis primeras carreras internacionales de 10 kilómetros. Creo que todos recuerdan las carreras Bolder-Boulder. Luego decidí vivir aquí por muchos años”.



El último Ironman 70.3 que ganó fue el 18 de marzo último, en Puerto Rico, mientras que en el Mundial de esta distancia, que se realizó el año pasado, lo cubrió en 4 horas, 44 minutos y 5 segundos; ocupó el puesto 22 en la categoría 45-49 años. En la clasificación general arribó en el puesto 432, entre 2 431 participantes.



Después de su participación del domingo, decidirá si participa en el Ironman 70.3 que se desarrollará en Manta el 8 de julio próximo. “Sé que hay muy poco tiempo de recuperación, pero si no lo puedo hacer en el plano individual me gustaría hacer en postas. A los amigos ciclistas y nadadores, que quieran armar un equipo, solo tienen que contactarme”.



Silvio Guerra, que participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Sídney 2000 y Atenas 2004, logró los récords nacionales en los 800, 1 500, 5 000 y 10 000 metros, que ya fueron batidos por el cuencano Byron Piedra. Está aún en su poder el de la maratón, que alcanzó en el año de 1999, con un registro de 02:09,42.



Fue el rival más difícil de Rolando Vera en la Quito-Últimas Noticias.



El año pasado corrió la Maratón de Boston. Lo hizo como guía de un atleta no vidente estadounidense. Terminaron en segundo lugar.