Inglaterra vuelve a la semifinal luego de 28 años

Cuando empezó el Mundial de Rusia, el equipo inglés era el tercer cuadro más joven en competencia. La media de edad de la plantilla es de 25,9 años y estaba solo por debajo de Nigeria (24,9) y de Alemania (25,7).

Nigerianos y alemanes quedaron fuera de la Copa, mientras los ingleses siguen avanzando victoriosos las etapas. Ayer, 7 de julio del 2018, venció con autoridad por 2-0 a Suecia y se clasificó a la semifinal del Mundial de Rusia, 28 años después de haber estado por última vez en dicha instancia.



Los jóvenes del entrenador Gareth Southgate no dejan de sorprender en el torneo. Las expectativas, según señalan los medios de ese país, apuntaban a que el equipo lograría sus mejores resultados en Qatar 2022, pero el proceso se adelantó con una generación que ya ha marcado 11 goles en el Mundial.



Con ese número de anotaciones igualó la cifra histórica de tantos que consiguió en 1966 cuando ganó su único título en el torneo que se realizó en su país. Los dos tantos del equipo de Southgate llegaron mediante remates de cabeza, por medio de Harry Maguire (minuto 30) y Dele Alli (59’) , en un partido en el que no pudo marcar la estrella Harry Kane, el máximo anotador de lo que va de Mundial con seis anotaciones.



Con el de Maguire, Inglaterra logró su cuarto gol tras la salida de un córner en Rusia. Sus otros tantos han llegado por penales (3), tiro libre (1) y jugada colectiva (3).



Pero los éxitos del cuadro inglés no se produjeron al azar. Tras el fracaso de la Copa del Mundo de Brasil, en donde el equipo no pasó la primera fase, comenzó un trabajo a profundidad para renovar el equipo mayor, pero además se reforzaron los trabajos en las divisiones juveniles que han dado resultados de inmediato: Inglaterra es el vigente campeón del mundo en las categorías Sub 17 y Sub 20.



En la pasada Eurocopa, Inglaterra ya presentó un equipo más joven, que sin embargo, fracasó ante la sorprendente Islandia. Este tropiezo le costó el puesto al entrenador Roy Hodgson. Las críticas fueron duras: “nos ganó una selección que tiene más volcanes que jugadores”, se lamentó entonces el exjugador y actual comentarista Gary Lineker. Pero esa Selección ya tenía jugadores como Dele Alli -goleador en la jornada de ayer- también aparecieron Jane y Marcus Rashford.



El equipo se fue fortaleciendo en las eliminatorias y en el Mundial se ha ido consolidando, aunque a veces muestra ciertas vacilaciones defensivas. Sin embargo, en ataque se muestra implacable.



La otra gran noticia para los ingleses es la aparición del golero como Jordan Pickford. El 1 del Everton aporta seguridad bajo los tres palos.SPgB