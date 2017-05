Indep. del Valle y U. Católica empatan sin goles en el estadio Atahualpa 

Independiente de Valle y la Universidad Católica empatan sin goles en el estadio Olímpico Atahualpa, por la décimo sexta fecha del Campeonato Nacional.

Con el pitazo inicial, el Independiente del Valle salió con todo para buscar el gol de apertura. Bajo un sol radiante en el estadio Atahualpa, el cuadro negriazul se mostró más ofensivo en los primeros minutos. Los atacantes Arce y Pita fueron desplegando su fútbol por la bandas, pero la Universidad Católica fue asentándose de a poco en el campo de juego.



Transcurridos 5 minutos, la 'chatolei' le apostó a la tenencia del balón. Sus atacantes no lograban tener chances claras en el área de Bone, pero en medio campo el juego camarata se proyectaba con mayor solvencia.



Pese a ello, la ausencia de Facundo Martínez se hizo sentir en el juego católico. Jesús Preciado y Matías Defederico intentaban llevar peligro al arco negriazul, pero la habilitación a los delanteros no estuvo precisa. Así, corridos 15 minutos, el goleador camarata Jhon Cifuente no tenía protagonismo.



No obstante, el arponero católico mostraría su calidad en una gran jugada al minuto 21. Tras un pase de Defederico, el joven atacante se internó en el área del Independiente, sorteó la marca del defensa y disparó fuerte de primera. Lastimosamente, al tiro le faltó dirección y salió por encima del arco de Bone. Fue la más clara de la Católica.



Antes de la primera media hora de juego, la Católica volvió a llevar peligro al arco de Bone. Tras un pase largo hacia la izquierda, Wilmer Godoy ingresó al área del cuadro del Valle y ensayó una especie de centro que terminó complicando al arquero Bone.



El experimentado golero no tuvo otra opción que sacar el remate al tiro de esquina. Sin ser superior, la 'chatolei' comenzó a plantarse con mayor peso en el campo de juego. El Independiente prefirió aprovechar las salidas rápidas y sorprender.



Fue así como al minuto 31, un remate de fuera del área de Efrén Mera estuvo cerca de colarse en el arco de Ángel Mosquera y poner la primera. El joven arquero camarata tuvo que extremarse para sacar el balón al tiro de esquina. Con poco y mucha practicidad, el cuadro sangolquileño intentaba ponerse arriba en el marcador.



5 minutos más tarde, el 'cachorro' Mera volvió a protagonizar una nueva acción de gol. El experimentado volante ofensivo hizo efectivo un tiro libre de frente al arco de Mosquera y tras el cobro, el balón se estrelló en el poste de la mano derecha del arquero camarata. Fue la acción más clara de los negriazules, pero la suerte les jugó en contra. El partido seguía empatado.



La Católica sintió que perdió el control del partido y trató de volver al ataque. Antes de finalizar la primera mitad, la 'chatolei' generó al menos tres opciones de gol. La más clara fue una cabezazo de Arboleda tras un tiro de esquina, pero la acción fue anulada por una falta contra el rival. Con los equipos sin lograr romper la paridad finalizaron los primeros 45'.



Los jugadores César Obando y Jesús Preciado, por la Católica, y Janner Corozo, por el Independiente, fueron amonestados con tarjeta amarilla.





El partido es dirigido por el central Omar Ponce. Asistente 1: Luis González y Asistente 2: Dennys Guerrero.