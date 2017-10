Independiente goleó 6 - 0 a una débil Fuerza Amarilla y agravó su crisis

Independiente del Valle aprovechó el mal momento que vive Fuerza Amarilla y goleó 6 - 0 al club orense en el estadio General Rumiñahui la tarde de este 22 de octubre del 2017. El equipo de Machala vive una crisis institucional y deportiva que se agravó con la derrota ante los 'negriazules'.

Para presentarse ante Independiente el club de Machala tuvo que llegar a un acuerdo con la Comisión de Disciplina de la FEF, por una deuda que mantenía el club; además, luchan con el descenso y se quedaron sin Presidente el pasado martes. Todos esos problemas se reflejaron en el cotejo en Sangolquí.



Desde los primeros minutos, los 'rayados del Valle' dominaron en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui. Fuerza Amarilla, por su parte, era un equipo débil que se replegaba en su propia área y no podía generar jugadas de peligro en el área rival.



El buen juego ofensivo de Independiente se transformó en el primer gol del compromiso. A los cuatro minutos, el goleador Maximiliano Barreiro fue el encargado de marcar el 1 - 0 con una jugada individual que no pudo ser controlada por los defensas del conjunto orense.



Los 'rayados del Valle' eran los únicos que proponían en la cancha del estadio General Rumiñahui y aprovechaban los errores de los defensas visitantes. Con ese estilo de juego, al minuto 16, Sebastián Méndez consiguió ampliar la ventaja del club de Sangolquí con un potente remate que el guardameta Fernando Fernández no pudo detener. El primer tiempo terminó con victoria del equipo dirigido por Alexis Mendoza 2 - 0.



En la segunda etapa los 'negriazules' volvieron a marcar y nuevamente fue 'Maxi' Barreiro quien amplió el marcador. Al 64' el atacante argentino aprovechó un espacio que dejaron los defensas de la 'banana mecánica' y convirtió con un fuerte remate de derecha.



Pero aún faltaban tres goles más de los locales y fueron Mario Rizotto, al minuto 77; Washington Corozo, al 83' y Dixon Arroyo al 90' quienes sentenciaron la victoria de Independiente del Valle. El encuentro terminó con una goleada 6 - 0 de los locales.



El árbitro designado para dirigir este compromiso fue Franklin Congo, asistido por Byron Romero y Patricio Ángel Toasa.



Alineación de Independiente del Valle:

Alineación de Fuerza Amarilla: Luis Fernando Fernández en el arco; Juan Realpe, Javier Chila, José Luis Quiñónez, Federico Alonso, Miguel Segura en la defensa; Michael Endara, Mauricio Yedro, Wagner Valencia y Braian Ferreira en el mediocampo; Federico Laurito en la delantera.