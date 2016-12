Independiente del Valle se sostendrá en los jóvenes de la cantera

Independiente del Valle mantendrá su filosofía en el 2017. Dará oportunidad a más jóvenes de las formativas y solo contratará seis o siete refuerzos.

El objetivo de los rayados será reemplazar los puestos estelares de futbolistas como Júnior Sornoza, Jefferson Orejuela, Luis ‘Cunti’ Caicedo y el guardameta Daniel Azcona. Ellos fueron talentosos protagonistas en el vicecampeonato de la Copa Libertadores de este año, pero que fueron negociados a otros clubes.



10 de los 20 futbolistas de la nómina copera ya no estarán para el próximo año. Alexis Mendoza, el técnico colombiano, empezará la pretemporada con una lista de 23 futbolistas, que terminaron el torneo local, y una cantera con más de 35 juveniles de la Sub 19.



La contratación de refuerzos se realiza con el mismo principio de tener una plantilla joven. Por eso, se vinculó al delantero Felipe Mejía, de 21 años, y se negocia la llegada de Michael Estrada, de 20.



Sin embargo, se integrará deportistas experimentados para la cuarta participación en la Libertadores y la sexta ocasión internacional (dos copas sudamericanas).



Franklin Tello, el presidente del plantel, mantiene reuniones permanentes para revisar la estructura del equipo. La reestructuración se inició por el arco, la defensa y el ataque.



“Hemos comenzado a contratar futbolistas que se ajusten a nuestro presupuesto. Hay una base importante de jóvenes y tendrán su oportunidad. El reto en la Copa es grande, pero buscaremos armar un equipo competitivo”, advirtió Tello.



En la planificación todavía no está definido el presupuesto de la próxima temporada. No obstante, la directiva anticipó que será similar al de este año, cercano a los USD 6 millones.



La llegada de un futbolista se confirma luego de la firma del contrato. Santiago Morales, gerente, ratificó que arreglaron la vinculación del guardameta Adrián Bone, de 28 años.

Bone fue un pedido de Mendoza. El DT conoce al golero desde cuando fue convocado a la Selección en el período de Reinaldo Rueda. El esmeraldeño reemplazará a Azcona, quien jugará en Paraguay.



Otro de los nombres confirmados es el zaguero Juan Pablo Segovia, de 27 años. El argentino jugó este año en el Deportivo Cuenca y los asistentes de Mendoza hicieron un seguimiento desde el segundo semestre. Así se aprobó su llegada. Para llenar el puesto dejado por Sornoza se escogió a otro manabita: el volante Efrén Mera, de 31 años.



Los tres firmaron contrato por una temporada con posibilidad de renovación. Mendoza asegura estar tranquilo porque mantendrá la base de juveniles y algunos experimentados, como el lateral extranjero Christian Núñez.



El uruguayo, de 34 años, ya firmó su renovación. El DT Mendoza pidió su continuidad por su experiencia. Ha jugado 112 partidos en el torneo local y 28 en las dos copas. Ese fue un argumento para que Núñez continuara en el plantel.



¿Otros extranjeros? Los otros dos cupos serán analizados. Está por definirse la continuidad de Mario Rizotto. Hay carpetas de uruguayos, paraguayos y argentinos que han sido ofertados al club.

El resto del plantel integrarán los juveniles que han sumado minutos en el segundo semestre de este año.



“Estamos elaborando la planificación de la pretemporada. Tendremos algunos jugadores en el Sudamericano Sub 20 y trataremos de empezar el trabajo con la mayoría del plantel. Esperamos reforzarnos de la mejor formar para la Libertadores”, manifestó Mendoza.



Estuvo en la Sudamericana en el 2013 y 2014. También, en Libertadores el 2014, el 2015 y este año fue su mejor participación. Jugó la final con el Atlético Nacional de Colombia, pero la perdió.

Ahora el objetivo del club es ser, otra vez, protagonista de la Copa y pelear el título en el campeonato local. Además de continuar promocionando y vendiendo futbolistas al exterior, que ha sido parte del modelo exitoso del equipo.

Andi Burbano

​

Tiene 22 años, nació en Esmeraldas y juega de volante. Este año jugó ocho partidos en Primera categoría, siete en la Sub 19 y allí anotó un gol.



Anthony Landázuri



Tiene 19 años, nació en Esmeraldas y juega de defensa. Ha jugado desde la Sub 14. Este año sumó 19 partidos en el equipo de Primera.



Alejandro Cabeza

​

Tiene 19 años, nació en Esmeraldas y juega de volante. Este año jugó ocho partidos en Primera categoría. En la Sub 19 hizo 18 goles en 25 juegos.



Renny jaramillo



Tiene 18 años, nació en Guayaquil y juega de volante. Este año jugó tres partidos en Primera categoría y 24 en la Sub 19. Llegó al club el 2015.



Javier Nazareno

​

Tiene 19 años, nació en Esmeraldas y juega de golero. Este año atajó en seis juegos de Primera y 19 de la Sub 19. Está desde el 2011 en el club.



Wilter Ayoví



Tiene 19 años, nació en Guayaquil y juega de delantero. Este año jugó nueve partidos en Primera y 22 en la Sub 19. Anotó tres goles en Primera.



David Mina



Tiene 20 años, nació en Guayaquil y juega de defensa. Este año jugó un partido en Primera y 29 en la Sub 19. Anotó cinco goles en el equipo juvenil.



Jhegson Méndez



Tiene 19 años, nació en Carchi y juega de volante. Este año acumuló 19 partidos en Primera y 12 en la Sub 19. Está desde el 2011 en el club.