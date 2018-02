Independiente del Valle busca la consagración de sus bases

Independiente del Valle, finalista de la Libertadores Sub 20, tiene un largo proceso de trabajo. Hay futbolistas que han jugado juntos entre cuatro y cinco años en las divisiones formativas.

La base tiene experiencia en los torneos nacionales Sub 16, 18 y en el campeonato local de la Reserva. También en competencias internacionales y en selecciones juveniles del país.



Así, en la cuarta edición de la Libertadores Sub 20, los rayados de Sangolquí tratarán de consagrar un ciclo exitoso de participaciones con el título. El sábado jugarán la final de la Copa ante Nacional de Uruguay (14:30 de Ecuador).



Desde que empezó la concentración para el torneo y desde que viajaron a Uruguay (6 de febrero), los talentos juveniles se pusieron un solo objetivo: ser campeones.



Juan Carlos León, el entrenador de la Sub 20, contó que hay un compromiso del grupo y una responsabilidad de todos.

“El compromiso es tal que en las horas de descanso no salen ni a los centros comerciales. Hay una alegría en todo el plantel, pero la ilusión es ser campeones. Ellos están luchando por ese sueño”, contó el DT. León, junto a su cuerpo técnico, revisan videos durante dos o tres horas diarias.

Una de las claves en la gran campaña en suelo uruguayo ha sido la gran cantidad de partidos que han jugado juntos la mayoría de los titulares.



Por ejemplo, Stiven Plaza, Jordan Rezabala, Renny Jaramillo, entre otros, son futbolistas que el año pasado participaron en el título de la Copa Mitad del Mundo y en la Selección Sub 17 que participó en el último torneo Sudamericano.



Ese recorrido y la competencia que tienen en las categorías Sub 14 y 16 sirvieron para que León armase el equipo competitivo y llegara a la final del campeonato juvenil.



Roberto Arroyo, el coordinador que está con los futbolistas en Uruguay, cree que el esfuerzo realizado por la directiva ha sido clave para llegar a esta participación y convertirse en un equipo animador.



“El trabajo y dedicación que hay de los entrenadores se ven reflejados en este tipo de torneos. Han sido rivales difíciles, pero nos ha servido todos los partidos que han acumulado en los últimos cuatro y cinco años”, dice Arroyo.



Según la directiva, cada año, se destina el 30% del presupuesto para las juveniles. Eso significa una inversión que supera USD 1, 5 millones.



Allí se incluyen los dineros que se destinan para viajes a los torneos internacionales, para fortalecimiento de las escuelas formativas en el país y para el desarrollo integral de los futbolistas.

El DT León, quien llegó al equipo en el 2009, conoce la vida de cada uno de sus pupilos. La confianza que tienen los talentos con su entrenador es profunda. Los juveniles le cuentan los secretos, le explican sus angustias y hasta comparten sus alegrías.



En el último triunfo ante River Plate de Uruguay, en el camerino de Independiente hubo abrazos y, en medio de las celebraciones por clasificar a la final, una visita inesperada.



Fidel Martínez, futbolista ecuatoriano del Peñarol de Uruguay, llegó a felicitar a sus compañeros y a darles ánimo para la final del sábado.



La delegación juvenil realizó un entrenamiento en la mañana del 22 de febrero en el complejo del club Adventista. Todavía el cuerpo técnico de Independiente prefería esperar el informe arbitral por los incidentes al final de cotejo.

Ángelo Preciado, el futbolista que se defendió con el banderín del tiro de esquina al final del cotejo, fue sancionado por el problemático final del juego.