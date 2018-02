Independiente formó más talentos

El técnico esmeraldeño Juan Carlos León armó un equipo de nuevos talentos. Con ellos llegó a disputar la final de la Copa Libertadores Sub 20.

Sus dirigidos se quedaron con el subcampeonato del torneo juvenil, tras perder 2-1 ante Nacional de Uruguay, el sábado, en Montevideo.



El estratega armó el plantel confutbolistas delas categoríasSub 18 y de la Reserva del club. Uno de ellos fue Jordan Rezabala, de 17 años, quien se proclamó campeón dos veces la temporada pasada.



“El año anterior, estos chicos nacidos en el 2000 jugaron en dos categorías (la Sub 18 y la Reserva). Fui técnico de los dos equipos y les di bastantes minutos de juego a todos”, explicó León.



Los futbolistas, en su gran mayoría, se conocen desde el 2011, puesto que han jugado en las divisiones juveniles del cuadro rayado. Además, varios de ellos participaron en la Copa Mitad del Mundo del 2017, torneo organizado por Independiente del Valle por tercera vez ­consecutiva y en el que alcanzó el título.



“Este equipo tiene tres campeonatos ganados, la temporada pasada. Fuimos campeones con la Sub 18, la Reserva y en la Copa Mitad del Mundo. En este último torneo jugamos con chicos que tenían dos años menos a lo permitido por la organización y eso nos ayudó. Ahora, ellos no sienten presión por jugar con los más experimentados”, confirmó el estratega León.



La política del club es que todos sus juveniles tengan competencia en torneos internacionales. El año pasado, por ejemplo, el plantel Sub 16 viajó a Dallas, donde fue cuarto en la Copa Adidas. Ahí venció al Real Madrid.



El cuadro Sub 17 fue vicecampeón en Chile, en la Copa UC, torneo organizado por Universidad Católica. Mientras que la Sub 12 estuvo en Brasil en la Go Cup y la Sub 14 viajó a Catar, para jugar en el Tree Series, donde se enfrentó al Celta de Vigo de España.



“Cada año nuestras formativas salen del país para jugar ante los grandes clubes de la región y del mundo, al menos cinco veces. Se han enfrentado al Boca Juniors, Real Madrid y hasta a la Selección de México”, indicó Pablo Trujillo, relacionista público del club.

Jugadores como Billy Arce, quien el año pasado fue la revelación del torneo, se forjó con este proceso. Él ahora es una de las figuras del equipo principal.



Independiente del Valle es el único equipo de Sudamérica en haber jugado las cuatro ediciones de la Copa Libertadores Sub 20.