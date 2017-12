El DT de Independiente de Avellaneda deja el club por presión de la ‘barrabrava’

Ariel Holan anunció hoy su renuncia como técnico de Independiente, apenas una semana después de que el club argentino se coronara campeón de la Copa Sudamericana de fútbol, al denunciar que sufrió situaciones que pusieron "en grave riesgo" su vida y la de su familia.

Holan denunció en una carta difundida por Twitter que durante su año de trabajo en el "Rojo" sufrió "indeseables situaciones extradeportivas" que están ya bajo proceso penal y que lo llevaron a tomar la decisión de no renovar su contrato.

"Por primera vez en mi vida, la integridad física de mi familia, de algunos de mis colaboradores y la mía propia estuvo en grave riesgo. Una situación que no estoy dispuesto ni a tolerar, ni a convivir y creo que ningún trabajador del fútbol debería aceptar", sostuvo.



"Es por ello que quiero descomprimir al club de una imagen que no le hace nada bien: es inconcebible que el DT y su familia tengan que movilizarse con custodia policial por todos lados, día y noche. Independiente no se merece eso", subrayó Holan en su carta.



El técnico recibió amenazas de la "barrabrava", la hinchada violenta, que le exigió el pago de dinero para financiar el viaje de sus integrantes al Mundial de Rusia 2018. Holan lamentó su salida del club: "Dejar este puesto que tanto soñé durante más de 30 años es la decisión más difícil de mi vida, pero debo hacerlo por el bien de todos". El técnico consideró sin embargo que durante su año de trabajo pudo recuperar la identidad futbolística de Independiente.



"Coronamos un nuevo título y al ganar esta Copa Sudamericana, dejamos al club en inmejorable posición para ganar mucho más y clasificar nuevamente a la Libertadores, sin descuidar el campeonato local", afirmó. Holan destacó que con su trabajo y el compromiso de los jugadores "los cimientos y las bases ya están consolidados, ahora sólo hay que continuar por el camino trazado, con el rumbo emprendido".